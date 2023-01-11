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Фотографии, картины и рисунки. В Минске открыли выставку памяти митрополита Филарета

11 января 2023 07:11
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Новости Беларуси. В Художественной галерее Михаила Савицкого открыли выставку памяти митрополита Филарета, первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Героя республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотографии, картины и рисунки. В Минске открыли выставку памяти митрополита Филарета-1

Образ духовника создавали мастера кисти из Беларуси, России и Молдовы. Помимо картин, выставка включает фотоматериалы, отражающие земной путь владыки Филарета, а также работы лауреатов конкурса детских рисунков на тему истории и современности Белорусской православной церкви. Открытие выставки прошло с участием митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Фотографии, картины и рисунки. В Минске открыли выставку памяти митрополита Филарета-4

Протоиерей Николай (Коржич):
Деятельность владыки, личный пример, его молитва начали преображать нашу страну и наших людей в духовном плане. Начали строиться храмы, начали звонить колокола, появились духовные школы. И это, по сути, явилось таким духовным возрождением православия на Беларуси.

Фотографии, картины и рисунки. В Минске открыли выставку памяти митрополита Филарета-7

Мария Нецветаева, заведующая Церковно-историческим музеем Белорусской православной церкви:
Выставка является сборной. Здесь представлены фотографии владыки Филарета, которые делали в разные годы его служения на белорусской земле. Представлены картины, собранные по итогам нескольких пленэров, которые называются «Святость земли белорусской». И представлены предметы их Церковно-исторического музея Белорусской православной церкви.

Фотографии, картины и рисунки. В Минске открыли выставку памяти митрополита Филарета-10

За долгий путь своего предстоятельства митрополит Филарет сумел по крупицам собрать и возродить православную веру в нашей стране. Благодаря его содействию появлялись новые приходы, возрождались храмы и монастыри.

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