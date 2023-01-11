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БСЖ поздравил с прошедшими праздниками пожилых людей в Смолевичском районе

11 января 2023 07:07
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Новости Беларуси. Белорусский союз женщин присоединился к благотворительной акции «От всей души». В Смолевичском районе представители объединения поздравили с уже наступившими праздниками жителей деревни Жажелка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БСЖ поздравил с прошедшими праздниками пожилых людей в Смолевичском районе-1

В этот раз посетили центр соцобслуживания. Встреча прошла в неформальной дружественной обстановке. Представители СМИ и члены БСЖ побеседовали с пенсионерами, узнали, чем они интересуются и как проводят досуг. Многие пожилые люди, несмотря на почтенный возраст, ведут активный образ жизни. Они принимают участие в выставках народного творчества, а также помогают другим людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

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# Благотворительная акция # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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