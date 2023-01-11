Прямой эфир

11 января сенаторы проводят единый день приёма в Минске

11 января 2023 06:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сенаторы возобновили практику единого дня приема граждан. Первыми в 2023 году обратиться за помощью в решении вопросов уже 11 января смогут жители столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 января сенаторы проводят единый день приёма в Минске-1

Председатель Совета Республики будет общаться с минчанами в администрации Первомайского района. Представители верхней палаты парламента будут работать в каждой из девяти столичных администраций, а также в РНПЦ детской хирургии. Такой диалог с властью помогает решать насущные проблемы в максимально короткий срок. Все обращения возьмут на контроль и по возможности окажут содействие. Только за 2022 год в Совет Республики поступило более семи тысяч обращений. Большинство вопросов решено в пользу заявителей.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Определённый процент людей поддался эмоциям». Хотят ли беглые вернуться в Беларусь?
10 января 2023 19:42

«Определённый процент людей поддался эмоциям». Хотят ли беглые вернуться в Беларусь?

В Комсомоле много было правильного. Стоит ли поучиться у прошлых поколений работе с молодёжью?
10 января 2023 19:29

В Комсомоле много было правильного. Стоит ли поучиться у прошлых поколений работе с молодёжью?

Вся диагностика за один день. В поликлиниках Беларуси заработали кабинеты диспансеризации
10 января 2023 19:21

Вся диагностика за один день. В поликлиниках Беларуси заработали кабинеты диспансеризации