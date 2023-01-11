11 января сенаторы проводят единый день приёма в Минске

Новости Беларуси. Сенаторы возобновили практику единого дня приема граждан. Первыми в 2023 году обратиться за помощью в решении вопросов уже 11 января смогут жители столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Совета Республики будет общаться с минчанами в администрации Первомайского района. Представители верхней палаты парламента будут работать в каждой из девяти столичных администраций, а также в РНПЦ детской хирургии. Такой диалог с властью помогает решать насущные проблемы в максимально короткий срок. Все обращения возьмут на контроль и по возможности окажут содействие. Только за 2022 год в Совет Республики поступило более семи тысяч обращений. Большинство вопросов решено в пользу заявителей.