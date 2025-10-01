Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». На сегодняшний день эту крылатую фразу употребляют в тех случаях, когда несмотря на сложность предстоящей задачи, человек находит ресурс преодолеть невозможное. В контексте нашего времени к невозможному можно отнести те политические условия, в которых большинство стран оказалось, совершенно не выбирая их: большая политическая игра, где каждый вынужден отстоять свое новое место в мире. Глобально условия изменить нельзя, однако противодействовать можно. Принципиальный вопрос в способах и уникальных точках опоры у каждой из стран.

Политическая борьба окружающих – это внешние факторы, где точки опоры помогают другим более мирным странам перевернуть обновленную ситуацию в свою сторону несмотря на сложности. В данном случае речь не идет о политическом давлении на окружающих. Но в условиях, когда борьба за власть захлестнула глобально весь мир, в число основных задач даже миролюбивых стран попадает необходимость сохранить себя, свой путь, свою самобытность, культуру, народность. На сегодняшний день экономический сектор является базисной точкой опоры, где потенциал сотрудничества с остальными странами способен умножить экономический потенциал стран-партнеров.