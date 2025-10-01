Беларусь заняла второе место среди партнёров Калининградской области

Беларусь ищет новые рынки сбыта, а также усиливает свои позиции по имеющимся векторам. Наиболее перспективное направление – российские регионы. «Сверяли часы» стороны на заседании Белорусско-Российского совета по долгосрочному сотрудничеству областей, министерств, органов государственного управления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз речь шла о сотрудничестве с Калининградской областью. Беларусь – стратегический союзник российского региона. Наша страна занимает вторую строчку среди ведущих экономических партнеров Калининградской области. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте – около 10 %. И эта работа будет продолжена. Минск заинтересован в реализации совместных инвестиционных проектов. Наша страна поставляет в Калининградскую область машины и оборудование. В будущем это будут не только самосвалы и тракторы, но и техника для мелиорации земель.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Понимание есть обоюдное с одной и другой стороной. Есть сегодня вопросы, которые объективно нужно нам обсудить. Это касается, опять-таки скажу, только двусторонних взаимовыгодных отношений, потому что есть причины, есть цена, есть логистика, есть какие-то, назовем, региональные свои программы. В то же время сегодня можно понимать после нашей встречи, что мы по определенным направлениям объективно, может быть, не сильно продвинулись в деньгах, тонах и объемах, но у нас абсолютно появились новые позиции, которые сегодня понятны и белорусской стороне, и калининградской в том числе.

Сотрудничают стороны и в сельском хозяйстве: от поставок продовольствия, до обмена технологиями. Еще одно перспективное направление – авиаперевозки. Не исключено, что в будущем Калининград может связать прямое авиасообщение с Брестом и Гродно. Этот вопрос сейчас обсуждают.