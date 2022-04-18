Формулу Ньютона можно использовать и в атомной энергетике. Профессор рассказал на примере ядерных военных сил РФ

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Николай Карпиленя, доктор военных наук, профессор:
Энергетическая независимость сродни слову «независимость», как и политическая независимость. Надо думать о том, как обеспечить безопасность. А безопасность в широком толковании – это безопасность личности, общества, государства. Это те составные части, которые составляют жизнь человека, общества, нации и народа. На могильной плите Исаака Ньютона выбиты две формулы: «А+Б=1», «А=√Б». По сути, это формула, которая считается золотой пропорцией, стремление к гармонии в диадной картине мира. Если перейти на экономику – товары народного потребления и средства производства, которые должны производиться.
Кирилл Казаков, СТВ:
Солнечная батарея, которая отапливает дом, и батарея, которая делает энергию для сталелитейного завода, – это разные батареи.
Николай Карпиленя:
Самое главное в этом – найти пропорцию. Как мы видим в этой формуле, появляются два источника, но если раскрыть, то в «А+Б» появляется еще единичка. В рамках энергетической небезопасности можно таким образом сказать, что по-хорошему надо бы думать, как использовать и в каком соотношении использовать в этой триаде атомную энергетику, неатомные средства, которые есть еще, добывать газ, нефть. И в конечном итоге можно прийти в рамках развития технологий к ветряным. Отталкиваясь от военной науки, хотел бы привести пример стратегической ядерной триады в Российской Федерации. Стратегические ядерные силы России включают в себя ракетные войска стратегического назначения, морские и авиационные стратегические ядерные силы. Когда мы берем правила золотой пропорции, поиск гармонии, каково соотношение? Надо выбрать из трех. Нам, военным, было нужно сделать выбор: кому отдать предпочтение. В результате научного поиска было установлено, что в этой золотой пропорции в рамках соотношения ракетных войск стратегического назначения и морских стратегических ядерных сил определяющими являются ракетные войска стратегического назначения. На сегодня принято решение, что боевых блоков в ракетных войсках стратегического назначения должно быть 50 %, 31 % морской составляющей и 19 % должно быть авиации.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Что такое АЭС? Во-первых, это формирование новых научных направлений. Во-вторых, подготовка высококвалифицированных кадров. Начиная с Николая Борисевича, писателя НАН Беларуси…
Кирилл Казаков:
А в зоне боевых действий, как в Украине, это еще большая бомба.
Николай Щекин:
Сейчас под руководством Владимира Гусакова НАН шагнула вперед настолько, что мы даже себе представить не можем. НАН сейчас является одной из первых в мире по разработке многих инновационных технологий. К великому сожалению, может быть, не всегда можно теоретические какие-то выкладки в прикладные вещи реализовать, но то, что делает сейчас НАН, – это целая отрасль. Мы должны гордиться этим. И уже следующая АЭС, если будет строиться, я уверен, будет строиться нашими специалистами высококлассными.
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