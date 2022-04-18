Формулу Ньютона можно использовать и в атомной энергетике. Профессор рассказал на примере ядерных военных сил РФ

Николай Карпиленя, доктор военных наук, профессор:

Энергетическая независимость сродни слову «независимость», как и политическая независимость. Надо думать о том, как обеспечить безопасность. А безопасность в широком толковании – это безопасность личности, общества, государства. Это те составные части, которые составляют жизнь человека, общества, нации и народа. На могильной плите Исаака Ньютона выбиты две формулы: «А+Б=1», «А=√Б». По сути, это формула, которая считается золотой пропорцией, стремление к гармонии в диадной картине мира. Если перейти на экономику – товары народного потребления и средства производства, которые должны производиться.

Кирилл Казаков, СТВ:

Солнечная батарея, которая отапливает дом, и батарея, которая делает энергию для сталелитейного завода, – это разные батареи.

Николай Карпиленя:

Самое главное в этом – найти пропорцию. Как мы видим в этой формуле, появляются два источника, но если раскрыть, то в «А+Б» появляется еще единичка. В рамках энергетической небезопасности можно таким образом сказать, что по-хорошему надо бы думать, как использовать и в каком соотношении использовать в этой триаде атомную энергетику, неатомные средства, которые есть еще, добывать газ, нефть. И в конечном итоге можно прийти в рамках развития технологий к ветряным. Отталкиваясь от военной науки, хотел бы привести пример стратегической ядерной триады в Российской Федерации. Стратегические ядерные силы России включают в себя ракетные войска стратегического назначения, морские и авиационные стратегические ядерные силы. Когда мы берем правила золотой пропорции, поиск гармонии, каково соотношение? Надо выбрать из трех. Нам, военным, было нужно сделать выбор: кому отдать предпочтение. В результате научного поиска было установлено, что в этой золотой пропорции в рамках соотношения ракетных войск стратегического назначения и морских стратегических ядерных сил определяющими являются ракетные войска стратегического назначения. На сегодня принято решение, что боевых блоков в ракетных войсках стратегического назначения должно быть 50 %, 31 % морской составляющей и 19 % должно быть авиации.