Сейчас у неё 13 правнуков, а во время войны была штурвальной. Непростая история 95-летней жительницы Белыничей

Новости Беларуси. Во время войны они разучились плакать, а после учились улыбаться заново. Целое поколение ребят в 1941-м было вынуждено оставить школьную скамью и заменить взрослых на рабочих местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От колхозных полей до металлургических цехов – детские руки собирали урожай, трудились у станка, были готовы на все ради Победы. Сегодня многие из них уже имеют правнуков. И пока голоса этих людей звучат, никто не перепишет нашу историю. В Год исторической памяти корреспонденты СТВ решили собрать истории ветеранов. Юлия Мычка встретилась с 95-летней жительницей Белыничей. Вся жизнь Зои Александровны застывшая на этих черно-белых снимках вмещается в одну картонную коробку. Несмотря на свой почтенный возраст (бабушка в феврале отметила юбилей – 95 лет), она помнит каждого, кто смотрит с этих глянцевых фотографий.

Феноменальная память хранит не только длинные стихотворения, но и события, которые хотелось бы забыть, только вряд ли уже получится. Речь о войне. Она украла детство и заставила повзрослеть за несколько дней.

Зоя Дмитриева, ветеран Великой Отечественной войны:

Я была штурвальной. В мои годы, в 13-14 лет, мальчишка был комбайнером. Я у него была штурвальным. Подготовка была совсем мало.

В тылу не рвались снаряды, не горели деревни, но хватило других тягот. Самая ощутимая из них – голод. Но несмотря на это, дети военного поколения трудились наравне со взрослыми и никогда не жаловались на усталость, вспоминает Зоя Александровна. Школьникам приходилось разгружать мешки с зерном весом до 80 килограммов. Вагоны приходили и днем, и ночью. Чтобы не тратить время на дорогу, дети спали на станции. Зерно возили на бычках, лошадях и даже верблюдах. А чтобы животные не ели зерно на ходу, маленькие сторожа всю ночь охраняли урожай. Зоя Дмитриева:

Впереди девочка была. Бегает пять подвод – не спите, чтобы не безобразничали животные, не спите, ребята, не спите. Сейчас сдадим, и вы будете спать.

Юлия Мычка, корреспондент:

Как рассказала нам Зоя Александровна, больше всего дети в тылу боялись почтальона. Помимо писем с фронта он приносил и похоронки. И если в деревне раздавался пронзительный женский крик, значит еще один дом овдовел.

После войны Зоя Александровна с отличием закончила аграрный техникум в Саратове, вышла замуж и вырастила четверых детей. Шесть лет назад она переехала из Саратовской области к дочери в Беларусь. Сейчас у нее 13 правнуков, и ей есть что сказать молодому поколению.

Зоя Дмитриева:

Из пепла восстанавливали города, села, поселки. Особенно в Беларуси меня поражает такая чистота, такое отношение людей друг к другу. Вот это все. Будьте стойкими на своем посту – каждый молодой человек.

Галина Дроздова, дочь Зои Дмитриевой:

Мама приехала сюда с таким багажом вот этой всей памяти. Она с внуком здесь разговаривает, внучки у нас – 12 и 6 лет, она им тоже говорит. Они говорят: бабушка, ты прошла, ты столько выстрадала.