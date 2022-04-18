Вопрос окупаемости. Насколько было целесообразно строить свою АЭС

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Алена Сырова, СТВ:

Вложения окупаются? Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

Решают проблему. И наука работает, тем не менее, когда мы поставляем продукцию в Китай, китайские лаборатории проверили, и там все равно что-то обнаруживается на генетическом уровне. Другое дело: доказала наука или нет, вредно это или полезно. Но сельское хозяйство все-таки дает, кормят скот. Алена Сырова:

Цыплят по осени считают. Тут тоже, наверное, можно провести параллель со строительством Белорусской АЭС, потому что изначально, когда глава государства озвучивал эту идею на первоначальном этапе, некоторые говорили о том, что не окупится этот проект, нам это незачем. Кирилл Казаков, СТВ:

А сколько сейчас квартиры в Островце стоят! Алена Сырова:

Окупится или нет? В этом году уже планируем со вторым энергоблоком начать работу. Когда почувствуем этот эффект?