Вопрос окупаемости. Насколько было целесообразно строить свою АЭС

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Алена Сырова, СТВ:
Вложения окупаются?
Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:
Решают проблему. И наука работает, тем не менее, когда мы поставляем продукцию в Китай, китайские лаборатории проверили, и там все равно что-то обнаруживается на генетическом уровне. Другое дело: доказала наука или нет, вредно это или полезно. Но сельское хозяйство все-таки дает, кормят скот.
Алена Сырова:
Цыплят по осени считают. Тут тоже, наверное, можно провести параллель со строительством Белорусской АЭС, потому что изначально, когда глава государства озвучивал эту идею на первоначальном этапе, некоторые говорили о том, что не окупится этот проект, нам это незачем.
Кирилл Казаков, СТВ:
А сколько сейчас квартиры в Островце стоят!
Алена Сырова:
Окупится или нет? В этом году уже планируем со вторым энергоблоком начать работу. Когда почувствуем этот эффект?
Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»:
Сама по себе атомная станция – это грандиозный проект, который решает массу задач. Он решает задачу не просто окупаемости, а это еще и вопрос энергетической безопасности. То есть мы уходим от одного используемого вида топлива и диверсифицируем поставки и количество приобретаемого топлива, мы улучшаем экологию, которая сказывается на всем, потому что количество выбросов уменьшается. Европейский союз признает уже атомную энергию в качестве зеленой. Мы в то же время решаем вопросы, обеспечивая нашу экономику электроэнергией. Она в любом случае вызывала много вопросов. Как будет развиваться наша энергетика, было очень много споров в конце 1990-х и в начале 2000-х годов. Это не значит, что в 2006 году село три или четыре человека из Академии наук, из правительства и решили: атомной станции быть.
Это достаточно серьезный труд, проработки и наметки того, что мы должны сделать. Не только выбор площадки, где будет располагаться атомная станция, но и какие линии электропередач должны подойти туда и эту энергию дать республике, каким образом должны быть расположены ближайшие объекты потребителей этой энергии. Очень много вопросов решалось и с развитием социальной структуры близлежащих регионов, ее развитие тоже имеет важное значение и приносит пользу экономике. Основная задача, которая стояла благодаря тому, что вы только что обсуждали, ситуации, возникшей на Чернобыльской АЭС, чтобы эта атомная энергия была мирная, безопасная и добрая.
Ирина Новикова:
Мы не касаемся социального вопроса, а ведь АЭС, вы не забывайте, на данный момент в структуре валового продукта 30 % приходится на промышленность, а промышленность потребляет энергию. Потребляя энергию, мы даем рабочие места. Мы стратегически говорим о высоких технологиях. Уже говорили о том, что атомная энергетика – это высокие технологии, но если будет у нас информатизация, если развивается Парк высоких технологий, если мы будем ставить на технологические цифровые платформы нашу промышленность, то потребуется большое количество энергии. И поэтому совершенно правильно, что мы в свое время взяли курс на строительство АЭС.
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