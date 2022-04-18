«Это не семья и не брак. Это сожительство». Каково жить без штампа в паспорте? В ток-шоу «Точки над i» обсудят гражданский брак

Новости Беларуси. Гражданский брак. Жить вместе без штампа в паспорте. На эту тему будут рассуждать в ток-шоу « Точки над i » на телеканале РТР-Беларусь.

В студии появятся еще жены Алексея.

То есть Алексей за два года завел пять жен?

Какая у вас иерархия в семье?

Ни на что претендовать женщина не может.

Как скучно я живу.

Я любимка, я не работаю.

У вас просто плотские утехи.

Девушка, у вас психологические проблемы, скорее всего.

У нее есть бывший, который за ней охотится постоянно.

– Так вы трус, Алексей.

Это не семья и не брак. Это сожительство.