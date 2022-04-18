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«Это не семья и не брак. Это сожительство». Каково жить без штампа в паспорте? В ток-шоу «Точки над i» обсудят гражданский брак

18 апреля 2022 20:12
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Новости Беларуси. Гражданский брак. Жить вместе без штампа в паспорте. На эту тему будут рассуждать в ток-шоу «Точки над i» на телеканале РТР-Беларусь.

«Это не семья и не брак. Это сожительство». Каково жить без штампа в паспорте? В ток-шоу «Точки над i» обсудят гражданский брак-1

То есть Алексей за два года завел пять жен?

Христос это осуждает.

В студии появятся еще жены Алексея.

«Это не семья и не брак. Это сожительство». Каково жить без штампа в паспорте? В ток-шоу «Точки над i» обсудят гражданский брак-4

Прекрасная, благоприятная стая.

Я любимка, я не работаю.

Как скучно я живу.

Ни на что претендовать женщина не может.

Какая у вас иерархия в семье?

Я продавец.

«Это не семья и не брак. Это сожительство». Каково жить без штампа в паспорте? В ток-шоу «Точки над i» обсудят гражданский брак-7

Девушка, у вас психологические проблемы, скорее всего.

Мужчины делятся по определенному психотипу.

У вас просто плотские утехи.

«Это не семья и не брак. Это сожительство». Каково жить без штампа в паспорте? В ток-шоу «Точки над i» обсудят гражданский брак-10

У нее есть бывший, который за ней охотится постоянно.
– Так вы трус, Алексей.

Это не семья и не брак. Это сожительство.

Смотрите ток-шоу «Точки над i» 20 апреля в 12:35 на канале РТР-Беларусь.

# Брак и семья # общество # Алеся Лакина # Наталья Надольская # Фотофакт

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