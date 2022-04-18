«Это не семья и не брак. Это сожительство». Каково жить без штампа в паспорте? В ток-шоу «Точки над i» обсудят гражданский брак

Новости Беларуси. Гражданский брак. Жить вместе без штампа в паспорте. На эту тему будут рассуждать в ток-шоу «Точки над i» на телеканале РТР-Беларусь.
Новости Беларуси. Гражданский брак. Жить вместе без штампа в паспорте. На эту тему будут рассуждать в ток-шоу «Точки над i» на телеканале РТР-Беларусь.
То есть Алексей за два года завел пять жен?
Христос это осуждает.
В студии появятся еще жены Алексея.
Прекрасная, благоприятная стая.
Я любимка, я не работаю.
Как скучно я живу.
Ни на что претендовать женщина не может.
Какая у вас иерархия в семье?
Я продавец.
Девушка, у вас психологические проблемы, скорее всего.
Мужчины делятся по определенному психотипу.
У вас просто плотские утехи.
У нее есть бывший, который за ней охотится постоянно.
– Так вы трус, Алексей.
Это не семья и не брак. Это сожительство.
Смотрите ток-шоу «Точки над i» 20 апреля в 12:35 на канале РТР-Беларусь.