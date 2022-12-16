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Флешмоб из 40 Дедов Морозов и Снегурочек. Советский район столицы присоединился к акции «Наши дети»

16 декабря 2022 14:15
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Новости Беларуси. Окунуться в атмосферу чудес и поучаствовать в увлекательных конкурсах в рамках акции «Наши дети». В Советском районе более 200 ребят приняли участие в старте благотворительной акции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Флешмоб из 40 Дедов Морозов и Снегурочек. Советский район столицы присоединился к акции «Наши дети»-1

В Центре дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» для них подготовили яркую программу. Новогоднее представление не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки. Творческие и вокальные номера подготовили также педагоги и учащиеся центра «Светоч». Была представлена и выставка работ изделий декоративно-прикладного искусства.

Флешмоб из 40 Дедов Морозов и Снегурочек. Советский район столицы присоединился к акции «Наши дети»-4

– Водят что?
– Хороводы!
– Вокруг чего?
– Елки!

Флешмоб из 40 Дедов Морозов и Снегурочек. Советский район столицы присоединился к акции «Наши дети»-7

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:
Наша задача, взрослых людей, – создать в это предновогоднее время праздник. Чтобы они чувствовали, что они всегда будут окружены добром, любовью. Комитет по образованию Мингорисполкома и мы тоже подготовили практически всем ребятам, особенно тем ребятам, которые находятся в непростых жизненных ситуациях, обязательно всем им мы подарим сладкие подарки, чтобы они просто почувствовали себя детьми, почувствовали радость, волшебство.

Флешмоб из 40 Дедов Морозов и Снегурочек. Советский район столицы присоединился к акции «Наши дети»-10

Всех участников ждал сюрприз – флешмоб, в котором приняло участие около 40 Дедов Морозов и Снегурочек. К ним присоединились и дети. Всего в ходе акции «Наши дети» в Советском районе пройдет 64 мероприятия. Таким образом, ни один ребенок не останется без внимания.

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# Благотворительная акция # общество # Дед Мороз # Снегурочка # Наталья Ананич # Фотофакт

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