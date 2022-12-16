Флешмоб из 40 Дедов Морозов и Снегурочек. Советский район столицы присоединился к акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Окунуться в атмосферу чудес и поучаствовать в увлекательных конкурсах в рамках акции «Наши дети». В Советском районе более 200 ребят приняли участие в старте благотворительной акции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Центре дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» для них подготовили яркую программу. Новогоднее представление не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки. Творческие и вокальные номера подготовили также педагоги и учащиеся центра «Светоч». Была представлена и выставка работ изделий декоративно-прикладного искусства.

– Водят что?

– Хороводы!

– Вокруг чего?

– Елки!

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:

Наша задача, взрослых людей, – создать в это предновогоднее время праздник. Чтобы они чувствовали, что они всегда будут окружены добром, любовью. Комитет по образованию Мингорисполкома и мы тоже подготовили практически всем ребятам, особенно тем ребятам, которые находятся в непростых жизненных ситуациях, обязательно всем им мы подарим сладкие подарки, чтобы они просто почувствовали себя детьми, почувствовали радость, волшебство.