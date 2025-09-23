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Новости по тегу #Наталья Ананич

Минским пенсионерам некогда скучать! Вот какую танцевальную площадку организовали в Советском районе
23 сентября 2025 09:41

Минским пенсионерам некогда скучать! Вот какую танцевальную площадку организовали в Советском районе

Руководство Советского района и представители бизнес-сообщества навестили 103-летнего ветерана ВОВ
27 февраля 2025 10:48

Руководство Советского района и представители бизнес-сообщества навестили 103-летнего ветерана ВОВ

В Советском районе столицы подвели итоги благотворительного марафона «Наши дети»
15 января 2025 17:36

В Советском районе столицы подвели итоги благотворительного марафона «Наши дети»

Творческие коллективы Советского района приняли участие в международном фестивале «Палитра народов»
31 октября 2024 17:50

Творческие коллективы Советского района приняли участие в международном фестивале «Палитра народов»

В Советском районе Минска поздравили ветеранов с Днём Победы с оркестром, цветами и подарками
08 мая 2024 21:24

В Советском районе Минска поздравили ветеранов с Днём Победы с оркестром, цветами и подарками

Активисты «Белой Руси» и администрация Советского района посетили бывшую узницу концлагеря «Озаричи»
10 апреля 2024 19:16

Активисты «Белой Руси» и администрация Советского района посетили бывшую узницу концлагеря «Озаричи»

«Исполнили свой воинский долг». Ветеранов Афганской войны наградили юбилейными медалями в Минске
12 февраля 2024 17:20

«Исполнили свой воинский долг». Ветеранов Афганской войны наградили юбилейными медалями в Минске

Минск и Екатеринбург налаживают двустороннее сотрудничество в сфере образования
22 ноября 2023 14:05

Минск и Екатеринбург налаживают двустороннее сотрудничество в сфере образования

«Всё изумительное». Рождественская ярмарка открылась вблизи Комаровского рынка. Что там можно купить?
24 декабря 2022 10:47

«Всё изумительное». Рождественская ярмарка открылась вблизи Комаровского рынка. Что там можно купить?

Флешмоб из 40 Дедов Морозов и Снегурочек. Советский район столицы присоединился к акции «Наши дети»
16 декабря 2022 14:15

Флешмоб из 40 Дедов Морозов и Снегурочек. Советский район столицы присоединился к акции «Наши дети»

«Учащиеся приходят к нам с улыбкой». Лучших педагогов и участников творческих коллективов наградили в Советском районе
06 октября 2022 15:29

«Учащиеся приходят к нам с улыбкой». Лучших педагогов и участников творческих коллективов наградили в Советском районе

Лучших педагогов Минска отметили грамотами и благодарностями. Какой особый подарок ожидал учителей?
27 сентября 2022 14:05

Лучших педагогов Минска отметили грамотами и благодарностями. Какой особый подарок ожидал учителей?