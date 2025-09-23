Новости по тегу #Наталья Ананич

Мероприятие проводится каждую пятницу с 16:00 до 18:00 на стритфуд-площадке в самом центре Минска.
Это февральская традиция, когда особое внимание уделяется защитникам Отечества.
Только в Советском районе в рамках марафона «Наши дети» прошло свыше 300 мероприятий. Ребята из многодетных семей, воспитанники детских домов и приютов получили подарки и необходимую помощь.
Формат интересный и необычный. Участие белорусских артистов стало возможным благодаря организации телемоста. Свои творческие достижения в 6 номинациях представили разные коллективы.
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