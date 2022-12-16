Прямой эфир

Минские школьники посетят «Кремлёвскую ёлку». Посол России вручил билеты

16 декабря 2022 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

35 учеников 50-й столичной гимназии посетят главное новогоднее представление России. Сегодня, 16 декабря, победителям конкурса «Кремлевская елка – 2023» посол Российской Федерации вручил билеты на шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минские школьники посетят «Кремлёвскую ёлку». Посол России вручил билеты -1

Чтобы стать участником праздника, школьникам пришлось покреативить. По условиям творческого состязания конкурсанты должны были нарисовать открытку и написать сочинение. Всего на суд жюри представлено 85 работ. Отобрать лучших было сложно. Но без подарка не остался ни один участник: все ребята получили билеты на Главную елку страны во Дворце Республики.

Минские школьники посетят «Кремлёвскую ёлку». Посол России вручил билеты -4

Я рисовала саму елку, рисовала собор Василия Блаженного и сам Кремль.

Минские школьники посетят «Кремлёвскую ёлку». Посол России вручил билеты -7

Сочинение у меня было про то, как с Кремлевской елки пропали все подарки. И Саша и Маша их собирали, ездили по разным достопримечательностям Москвы.

Минские школьники посетят «Кремлёвскую ёлку». Посол России вручил билеты -10

Я счастлив, что попаду на Кремлевскую елку.

Минские школьники посетят «Кремлёвскую ёлку». Посол России вручил билеты -13

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Многие организации подключились к решению, Российские железные дороги выделили специальный вагон, который будет присоединен к поезду Минск – Москва и Москва – Минск. Центр социально-консервативной политики в Москве организовывает пребывание детей, это питание, автобус, посещение Оружейной палаты в Кремле. Это выходы на очень интересные площадки, это и Воробьевы горы, это Красная площадь. Я думаю, что этот праздник запомнится ребятам надолго.

Минские школьники посетят «Кремлёвскую ёлку». Посол России вручил билеты -16

Работа над совместными проектами столичной гимназии и посольства России продолжится. В перспективе приглашение белорусских выпускников на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербург.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Беларусь-Россия # общество # Борис Грызлов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: главное – чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители
16 декабря 2022 13:40

Лукашенко: главное – чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители

Здесь можно найти самые яркие и неординарные шубы. Побывали в меховом салоне «Королевство меха»
16 декабря 2022 13:13

Здесь можно найти самые яркие и неординарные шубы. Побывали в меховом салоне «Королевство меха»

Душа требует рыдать. Как помочь себе справится с потерей близкого человека и в каких случаях стоит обратиться к психологу?
16 декабря 2022 12:41

Душа требует рыдать. Как помочь себе справится с потерей близкого человека и в каких случаях стоит обратиться к психологу?