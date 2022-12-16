Минские школьники посетят «Кремлёвскую ёлку». Посол России вручил билеты

35 учеников 50-й столичной гимназии посетят главное новогоднее представление России. Сегодня, 16 декабря, победителям конкурса «Кремлевская елка – 2023» посол Российской Федерации вручил билеты на шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы стать участником праздника, школьникам пришлось покреативить. По условиям творческого состязания конкурсанты должны были нарисовать открытку и написать сочинение. Всего на суд жюри представлено 85 работ. Отобрать лучших было сложно. Но без подарка не остался ни один участник: все ребята получили билеты на Главную елку страны во Дворце Республики.

Я рисовала саму елку, рисовала собор Василия Блаженного и сам Кремль.

Сочинение у меня было про то, как с Кремлевской елки пропали все подарки. И Саша и Маша их собирали, ездили по разным достопримечательностям Москвы.

Я счастлив, что попаду на Кремлевскую елку.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Многие организации подключились к решению, Российские железные дороги выделили специальный вагон, который будет присоединен к поезду Минск – Москва и Москва – Минск. Центр социально-консервативной политики в Москве организовывает пребывание детей, это питание, автобус, посещение Оружейной палаты в Кремле. Это выходы на очень интересные площадки, это и Воробьевы горы, это Красная площадь. Я думаю, что этот праздник запомнится ребятам надолго.