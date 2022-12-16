Вадим Синявский подарил праздник деткам из школы-интерната в Молодечно

Новости Беларуси. Сыграть в пожарный боулинг и сделать безопасное селфи. Белорусские спасатели 16 декабря подарили праздник воспитанникам санаторной школы-интерната в Молодечно. Здесь проходят реабилитацию более 200 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шефство над центром спасательное ведомство держит уже год. Благодаря вниманию сотрудников МЧС к восстановлению здоровья юных пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы здесь появился целый комплекс уличных тренажеров. По доброй традиции и в этот раз спасатели приехали к ребятам не с пустыми руками.

В подарок интернату – сертификат на пополнение спортивной базы и, конечно, сладкие угощения для ребят, которые новогодние праздники вынужденно встречают вдали от близких. Праздничную атмосферу дополнили музыкально-театрализованное шоу, познавательные конкурсы и море интерактива. Все для того, чтобы каждый ребенок смог почувствовать теплоту и заботу.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы не стараемся что-то такое обыденное сюда привезти, а идем по пути общения с профессионалами, именно для детей, которые болеют сколиозом и которых необходимо здесь реабилитировать. За моей спиной находится комплекс тренажеров, который был установлен в прошлом году. Преподаватели используют их для выправления особенностей этой болезни. И в этом году мы пошли дальше, чтобы дооснастить этот городок. Еще три тренажера закупили. И весной, когда снег сойдет, мы обязательно их установим, чтобы они этим пользовались.