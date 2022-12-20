«Стимулирует интеллектуальное развитие». Что такое обонятельная память и почему ребёнку важно учиться анализировать запахи?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: У меня к вам вопрос. Может быть, как-то вы приучаете или приучали своих детей? Можно ли с детства научить чувствовать эти ароматы?

Парфюм – это не только источник удовольствия. С его помощью мы подчеркиваем свою индивидуальность. О том, как выбрать тот самый свой аромат, который дополнит образ и будет гармоничен со стилем, и можно ли научиться различать самые тонкие ноты, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Влад Рекунов, парфюмер, создатель ароматов:

Я бы сказал, что нужно это делать. Не забывайте, что развитие обонятельной памяти очень стимулирует интеллектуальное развитие. Это области мозга, находящиеся в тесном соседстве. Если вы будете своим детям подсовывать ароматы и учить их немножко анализировать… Мы говорим о монозапахах. Например, вы используете чайное дерево. Я объясню, почему оно нравится – вы бессознательно в нем чувствуете дезинфицирующий хвойный сектор. Любой моноаромат, который вы возьмете – это сложный микс соединений. В розовом масле их около 300. Можете себе представить? Некоторых мы до сих пор не знаем, что это такое. Когда мы ребенку подсовываем какой-то запах и просим: «Послушай, какое это яблочко? Оно кислое или сладкое, зеленое или красное? Где это яблочко – на ветке или на земле лежит?» Ребенок, вдыхая запахи, учится искать в них оттенки – это очень стимулирует развитие детей. Мы об этом забываем. То есть мультики показываем, музыку включаем, тактильно их учим игрушки трогать какие твердые, острые. А про обоняние, которое является вообще для некоторых существ в этом мире стопроцентной необходимостью, для животных, например – у них на этом спаривание, питание и безопасность... Про обучение детей в области запахов мы забываем – это не хорошо. Поэтому нужно, конечно, то, что вы говорите – это очень хороший вопрос. Элементарные эфирные масла даже дешевые купив, подсунуть ребенку и сказать: «Понюхай». Его ненадолго хватит, но пусть он так немножко в мир запахов окунается – примерно так. Кстати, это даст вам очень хорошую почву для размышлений, что нравится ребенку.

Сложно объяснить, что нравится. Кому и в каких случаях можно дарить парфюм – подробнее здесь.