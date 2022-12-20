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Очень коварный инструмент влияния. Куда наносить парфюм в зависимости от обстоятельств?

20 декабря 2022 17:12
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Парфюм – это не только источник удовольствия. С его помощью мы подчеркиваем свою индивидуальность. О том, как выбрать тот самый свой аромат, который дополнит образ и будет гармоничен со стилем, и можно ли научиться различать самые тонкие ноты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Где правильно? Все привыкли – зону декольте, шея.  

Очень коварный инструмент влияния. Куда наносить парфюм в зависимости от обстоятельств?-1

Влад Рекунов, парфюмер, создатель ароматов:  
Делайте так, как вам хочется в данный момент. Если вы уже торопитесь куда-то, вам нужно срочно или мужчина пришел ваш любимый, а вы еще не в аромате, сделайте это вездесущее облако. Он на вас осядет равномерно и быстро начнет раскрываться. Если вы хотите, чтобы аромат шел небольшим шлейфом, нанесите ниже. То есть, чтобы он не беспокоил людей. Потому что излишне активный, например, иланговый или какой-нибудь туберозовый действительно очень внедряется в пространство своими романтичными, сексуальными нотами. Нанесите ниже, дальше от органов обоняния. Если у вас вопрос каких-то деловых переговоров, беседы, и вы хотите, чтобы аромат был одним из инструментов влияния, кстати, очень коварный инструмент – тут на запястья. Вы жестикулируете, рассказываете человеку о том, как ему будет хорошо с вами работать такой прекрасной – создаете облако. Он же не понимает, почему ему рядом с вами так приятно.  

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# Парфюмерия # общество # Алеся Лакина # Влад Рекунов # Фотофакт

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