Прямой эфир

Сложно объяснить, что нравится. Кому и в каких случаях можно дарить парфюм?

20 декабря 2022 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Парфюм – это не только источник удовольствия. С его помощью мы подчеркиваем свою индивидуальность. О том, как выбрать тот самый свой аромат, который дополнит образ и будет гармоничен со стилем, и можно ли научиться различать самые тонкие ноты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Я знаю, что вы хотите научиться пользоваться ароматами. Вы предпринимаете для этого какие-то усилия, занимаетесь самообразованием или готовы прямо пойти и учиться?  

Сложно объяснить, что нравится. Кому и в каких случаях можно дарить парфюм?-1

Мария Мачахина, хочет научиться грамотно подбирать аромат:  
Нет, скорее в рамках передачи мне интересно, что расскажет специалист. Я пользуюсь парфюмом, но не люблю его выбирать, потому что мне сложно объяснить, что мне нравится. Я больше люблю, когда мне его дарят.   

Наталья Надольская:  
Это же такой риск. Я всегда не понимала, как можно дарить духи и туалетную воду – это просто русская рулетка. Как можно угадать, понравится человеку или нет?  

Сложно объяснить, что нравится. Кому и в каких случаях можно дарить парфюм?-4

Мария Мачахина:  
Наверное, те, кто мне его дарит, как правило, знают примерно, что подарить.  

Наталья Надольская:  
То есть вам дарят классику, которая уже проверена десятилетиями?  

Мария Мачахина: 
Примерно, да.  

«Предрасположенность к ощущению запахов». Можно ли тренировать обоняние – подробнее здесь.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Парфюмерия # общество # Наталья Надольская # Мария Мачахина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин: «США постоянно ставят Россию в положение, когда надо реагировать, а русские не всегда это могут»
20 декабря 2022 14:38

Лазуткин: «США постоянно ставят Россию в положение, когда надо реагировать, а русские не всегда это могут»

«Праздник уже давно всем полюбился». Более 100 пар Дедов Морозов и Снегурочек вышли на парад в Борисове
20 декабря 2022 14:28

«Праздник уже давно всем полюбился». Более 100 пар Дедов Морозов и Снегурочек вышли на парад в Борисове

«Сочетаются ловкость, смекалка и выносливость». Лучших юных альпинистов выбрали в туристско-прикладном многоборье
20 декабря 2022 14:24

«Сочетаются ловкость, смекалка и выносливость». Лучших юных альпинистов выбрали в туристско-прикладном многоборье