Сложно объяснить, что нравится. Кому и в каких случаях можно дарить парфюм?
Парфюм – это не только источник удовольствия. С его помощью мы подчеркиваем свою индивидуальность. О том, как выбрать тот самый свой аромат, который дополнит образ и будет гармоничен со стилем, и можно ли научиться различать самые тонкие ноты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что вы хотите научиться пользоваться ароматами. Вы предпринимаете для этого какие-то усилия, занимаетесь самообразованием или готовы прямо пойти и учиться?
Мария Мачахина, хочет научиться грамотно подбирать аромат:
Нет, скорее в рамках передачи мне интересно, что расскажет специалист. Я пользуюсь парфюмом, но не люблю его выбирать, потому что мне сложно объяснить, что мне нравится. Я больше люблю, когда мне его дарят.
Наталья Надольская:
Это же такой риск. Я всегда не понимала, как можно дарить духи и туалетную воду – это просто русская рулетка. Как можно угадать, понравится человеку или нет?
Мария Мачахина:
Наверное, те, кто мне его дарит, как правило, знают примерно, что подарить.
Наталья Надольская:
То есть вам дарят классику, которая уже проверена десятилетиями?
Мария Мачахина:
Примерно, да.
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