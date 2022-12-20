Сложно объяснить, что нравится. Кому и в каких случаях можно дарить парфюм?

Парфюм – это не только источник удовольствия. С его помощью мы подчеркиваем свою индивидуальность. О том, как выбрать тот самый свой аромат, который дополнит образ и будет гармоничен со стилем, и можно ли научиться различать самые тонкие ноты, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что вы хотите научиться пользоваться ароматами. Вы предпринимаете для этого какие-то усилия, занимаетесь самообразованием или готовы прямо пойти и учиться?

Мария Мачахина, хочет научиться грамотно подбирать аромат:

Нет, скорее в рамках передачи мне интересно, что расскажет специалист. Я пользуюсь парфюмом, но не люблю его выбирать, потому что мне сложно объяснить, что мне нравится. Я больше люблю, когда мне его дарят. Наталья Надольская:

Это же такой риск. Я всегда не понимала, как можно дарить духи и туалетную воду – это просто русская рулетка. Как можно угадать, понравится человеку или нет?