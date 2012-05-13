Флаг и герб Беларуси: какие изменения произошли в 2012 году и как создаются символы белорусской государственности

За семью печатями, на 18 этаже Нацбиблиотеки хранят эталоны белорусского герба и флага. Температура – около 21 градуса, специальные стеллажи и коробки с шифрами – все для безопасности документов. Идеальные изображения национальной символики, по сути, – тоже деловая бумага. Ни листах формата А4 герб (черно-белый, золотой, цветной) и флаг. Именно так должны выглядеть символы белорусской государственности. Однако мало кто знает, что в этом году они немного изменились.

Ирина Гусак, заведующая отделом обеспечения сохранности документов и фондов Национального архива Республики Беларусь:

Здесь представлены документы 2005 года, нижний – 2012. Изменение шрифта и более четкий контур. Что касается золотого изображения, то документ 2012 года меняется на ярко-желтый цвет. На цветном изображении шрифт изменен.

В новом дизайне герба колоски стали длиннее, изменился цвет земного шара и шрифт. Поменялся и орнамент флага. Узоров на гранях ромбов стало меньше, а слева появилась красная полоса.

Флаги нового образца шьет единственное предприятие в стране. Здесь четко сверяются с эталоном. Соотношение красного и зеленого – два к одному. Интенсивность цветовых оттенков тоже определена гостом, а ткани выбирают в зависимости от предназначения знамени. Например, из глянцевой сделают флаг кабинетный.

Игорь Козельцев, начальник производственно-издательского центра:

Флажную сетку мы используем для флагов, которые висят на улице. Быстро высыхает, не рвется, не трепещет на ветру.

Изготовление национальной символики – технология непростая. Флаг не сшивают из готовых красных и зеленых тканей. Точное изображение сначала печатают на бумаге и только потом переносят на полотно.

Игорь Козельцев, начальник производственно-издательского центра:

Установлен ролик с бумагой, отпечатанной на плоттере. Здесь путем соприкосновения бумаги и ткани при большой температуре происходит диффузия краски в ткань. В итоге мы получаем прочное хорошо закрепленное изображение.

А это – самый большой флаг в Беларуси. Весит он около 200 килограммов, и чтобы полностью развернуть такое знамя, требуется около сотни человек.

Семь метров в ширину и 70 – в длину. Почти как высота Национальной библиотеки. Шили гигантское знамя из шелковой ткани – так флаг получился легче. С ним вся страна поет гимн вместе.

Без самого большого символа государственности не обходится и спортивное шествие в День Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Этот флаг хоть и меньших размеров, но тоже особенный. Такое знамя рота почетного караула выносит раз в год в День Государственной символики. Не взирая на ветер, полотно должно быть идеально натянутым.

Павел Шпарло, командир 3-го взвода роты почетного караула:

Я вам демонстрирую правильное положение государственного знамени: левая рука прямая, правая на уровне карманов, локоть отведен в сторону параллельно земле, подбородок военнослужащего приподнят.

Миссию знаменосца Павлу доверили три года назад, но, несмотря на опыт, в тренировках никаких поблажек. Марш на плацу – по пять часов в день. Все действия должны быть четко отработаны. Например, во время шествия скорость должна быть 120 шагов в минуту. Для командира взвода флаг – не только рабочий инструмент, но и предмет особой гордости.

Павел Шпарло, командир 3-го взвода роты почетного караула:

Гордость за то, что идешь первым, несешь государственное знамя, на тебя все смотрят, аплодируют.

Флаг стал предметом гордости и для Игоря Авсяника. Компания-разработчик программного обеспечения стала первым белорусским предприятием, выставившим свои акции на крупнейшей мировой бирже в Нью-Йорке. В честь начала торгов на известной Уолл-Стрит развивалось белорусское знамя.

Игорь Авсяник, директор по производству компании-резидента Парка высоких технологий:

Мы приехали к зданию биржи, вышли из-за поворота и увидели флаг на фасаде. Это было непередаваемое чувство гордости. Впервые в истории этой знаменитой биржи белорусский флаг оказался на его фасаде благодаря нашей компании.

Виктор Лутов национальным флагом отмечает достижения самых высоких точек планеты. За 30-летнюю карьеру альпинист водрузил знамя на сложнейшие вершины мира. Хотя путь белорусской экспедиции на Эверест и занял два месяца (ведь на такой высоте тяжело бороться с небесной канцелярией), цель была достигнута. Белорусский флаг впервые подняли над самой высокой точкой планеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Лутов, альпинист:

Флаг страны. Это здорово, что можно поднять его на такой вершине. Чувство гордости, что наша страна, такой флаг красивый на высшей точке. Минуты счастья.

Для Светланы Николаевны национальная символика – источник вдохновения. Темой своего шерстяного творчества она давно выбрала белорусский орнамент, точь в точь как на флаге. Поэтому, говорит рукодельница, каждая пара варежек греет не только руки, но и душу.

Светлана Легкова, член Союза мастеров народного творчества:

Без души, без хорошего настроения, просто не получаются. Если вот эту снежиночку я вяжу просто без всяких подсказок, то вот наш флаг, конечно, с особым настроением. Люди могут покупать, носить, знать, что это наше, белорусское. Очень горжусь.

Такие носибельные сувениры пользуются спросом и у белорусов. и у иностранцев. Теперь в планах рукодельницы – осуществить мечту – связать варежки с национальным орнаментом для Олимпийской сборной Беларуси.

Для олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко флаг – теперь талисман. Именно с этим знаменем после золотого финиша в Афинах она бежала вдоль трибун. Сегодня спортсменка признается: тогда, в 2004, за месяц до Олимпиады, она представляла, как над трибунами возносится белорусский флаг. Получилось – мечты сбываются.

Юлия Нестеренко, чемпионка Олимпийских игр в Афинах:

Мне тогда хотелось показать белорусский флаг, чтобы все люди порадовались победе как и я.

Бежала с этим флагом. Потом, когда эмоции переполняли, шла.

Национальный флаг поднимают в честь побед наших спортсменов, красно-зеленое знамя развивается у штаб-квартир крупнейших международных организаций и белорусских посольств по всей планете. Для кого-то флаг и герб – плод труда или талисман, но для всех – это атрибуты, без которых мы не можем быть собой – белорусами.