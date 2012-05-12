Конец света 21-23 декабря 2012 года отменяется! Сенсационная находка ученых

Археолог из Бостонского университета Уильям Сатурно, возглавляющий экспедицию в джунглях Гватемалы, обнаружил самый древний т.н. «календарь» майя: астрономические таблицы майя с информацией об интервалах лунных месяцев. Эти таблицы не содержат никаких упоминаний о 2012 годе, а сам календарь содержит расчеты на тысячелетия далее, чем 2000-ые годы.

Таким образом, календарь майя не заканчивался в 2012 году, как считалось ранее некоторыми людьми. Если бы 2012 год был действительно концом света, не было никакого смысла вести вычисления за пределы этого года.

Представление о том, что конец света будет 21-23 декабря 2012 года, основано на надписи, которая была найдена в 1950-е годы на городище Эль-Тортугеро в мексиканском штате Табаско. В тексте, на монументе 7 века повествовалось о жизни местного правителя, о его рождении, воцарении, о том, как он завоевывал соседние земли. В тексте также говорилось, что по прошествии определенного времени, в день 4 Ахау 3 числа месяца Канкин - это другая система майянского счета времени - закончится 13-й пик. Эта дата и соответствует 21 или 23 декабря 2012 года. Однако это всего лишь означало, что после этой даты, согласно верованиям майя, править будет следующее божество (с 2012 года по 7136 год).

Дело в том, что календарь майя вообще не содержит никаких предсказаний о грядущем конце света, и в 2012 году заканчивается не сам календарь индейцев, а лишь один из его циклов, подтвердил в интервью РИА Новости замдиректора Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Дмитрий Беляев.

Дмитрий Беляев:

Календарь майя, как календарь циклический, не может закончиться в принципе. Поэтому когда нам пытаются объяснить, что в 2012 году "закончится календарь майя", это не меньшая глупость, чем говорить, что это будет конец света. Календарь такого рода закончиться не может.