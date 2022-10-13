Соблюдайте правила хранения продуктов. Как избавиться от вредителей в крупах?

Жуки, клещи и даже бабочки. Открываешь банку с любимой крупой, а там уже вовсю свой маленький мир строят насекомые. Иногда вредители приезжают с дачи вместе с урожаем, а порой тайком проникают в квартиру с полки магазина. И хотя опасности для жизни незваные гости не представляют, нанести урон бюджету могут.

Елена Терлецкая, энтомолог Центра профилактической дезинфекции: К таким насекомым относятся суринамский мукоед, хлебные точильщики, амбарные долгоносики, моли-огневки. Чтобы они у нас вдруг не появились, нужно видеть в магазине, что мы покупаем. Упаковка должна быть целая, герметично закрытая. Крупа должна быть сыпучей, без комочков. Если упаковка непрозрачная, нужно смотреть на сроки годности и дату изготовления.

Но даже если ревизия в супермаркете увенчалась успехом, эксперты все же советуют проверять покупки на наличие неприятной живности и дома. Крохотные паразиты – те еще кухонные диверсанты.

Елена Терлецкая:

На складах обычно крупы хранятся в мешках при холодной температуре, дома у нас совершенно другие условия. Тепло, повышенная влажность – это благоприятные условия для развития личинок и насекомых.

В шкафу вдали от солнечного света. Правильное хранение крупы поможет предотвратить нашествие насекомых.

Елена Терлецкая:

Мы используем герметичные контейнеры с плотно прилегающими крышками. Контейнеры могут быть стеклянные, керамические (лучше всего), пластиковые неплохие контейнеры. А металлические хуже, потому что со временем они ржавеют, не обеспечивают ту герметичность, которая нам необходима.