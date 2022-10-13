Соблюдайте правила хранения продуктов. Как избавиться от вредителей в крупах?
Жуки, клещи и даже бабочки. Открываешь банку с любимой крупой, а там уже вовсю свой маленький мир строят насекомые. Иногда вредители приезжают с дачи вместе с урожаем, а порой тайком проникают в квартиру с полки магазина. И хотя опасности для жизни незваные гости не представляют, нанести урон бюджету могут.
Елена Терлецкая, энтомолог Центра профилактической дезинфекции:
К таким насекомым относятся суринамский мукоед, хлебные точильщики, амбарные долгоносики, моли-огневки. Чтобы они у нас вдруг не появились, нужно видеть в магазине, что мы покупаем. Упаковка должна быть целая, герметично закрытая. Крупа должна быть сыпучей, без комочков. Если упаковка непрозрачная, нужно смотреть на сроки годности и дату изготовления.
Но даже если ревизия в супермаркете увенчалась успехом, эксперты все же советуют проверять покупки на наличие неприятной живности и дома. Крохотные паразиты – те еще кухонные диверсанты.
Елена Терлецкая:
На складах обычно крупы хранятся в мешках при холодной температуре, дома у нас совершенно другие условия. Тепло, повышенная влажность – это благоприятные условия для развития личинок и насекомых.
В шкафу вдали от солнечного света. Правильное хранение крупы поможет предотвратить нашествие насекомых.
Елена Терлецкая:
Мы используем герметичные контейнеры с плотно прилегающими крышками. Контейнеры могут быть стеклянные, керамические (лучше всего), пластиковые неплохие контейнеры. А металлические хуже, потому что со временем они ржавеют, не обеспечивают ту герметичность, которая нам необходима.
А вот когда миссия по захвату ваших владений удалась, зараженные продукты питания необходимо выбросить, а те, что выглядят нетронутыми, подвергнуть тщательной термической обработке.
Елена Терлецкая:
Пропалить в духовке, в микроволновой печи или положить в морозильную камеру от 4 до 6 суток. С крупой ничего не случится, вкусовые качества не изменятся, а от жучков и личинок можно избавиться.
Для последующего отпугивания насекомых на полках можно разложить травы и специи. Пара зубчиков чеснока, лавровый лист и перец чили не дадут вредителям расширить территорию своего обитания.