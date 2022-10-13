Важно вовремя отдыхать. Как вернуть мотивацию?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

С наступлением осени и холодов у многих пропадает желание что-либо делать, чем-то заниматься. Если вы страдаете недосыпом или часто задерживаетесь на работе, это может быть причиной усталости. О том, как мотивировать себя, более подробно расскажут специалисты. На отсутствие мотивации могут влиять авитаминоз, осенняя хандра, горящие дедлайны и прочее. Самосаботаж – это когда ты знаешь, что можешь лучше, но нет сил найти вдохновение.

Кристина Зыкова, психолог:

Мотивация как процесс включает в себя несколько составляющих, то есть это некие такие навыки, как самодисциплина, делегирование, тайм-менеджмент, умение правильно поставить цели, умение поддержать себя. Отсутствие мотивации может быть связано с тем, что у человека отсутствует цель, то есть нет понимания, для чего мне совершать действия, какая моя цель и какая вообще ценность будет от совершенного действия. Силы, мотивация и желание появятся тогда, когда человек сможет увидеть, предвосхитить тот результат, который ждет его в будущем, после того, как он совершит действие в настоящем, и наоборот.

Мария Бунчикова, психолог:

У нас в культуре принято очень много работать, сотрудникам предъявляют высокие требования, плюс ко всему человек может находиться в режиме «достигаторства» 24/7, забывая про время для себя и отдых. И, конечно, когда человек не восстанавливает силы, он чувствует еще больший упадок. Обязательно следите за своим здоровьем психологическим и физическим, и тогда самая важная мотивация к жизни придет к человеку сама.

Еще одной причиной отсутствия мотивации может быть слишком большая поставленная задача. Лучше делить ее на более мелкие и уменьшать до тех пор, пока это не станет возможным сделать прямо сейчас, без откладывания на потом. Также причиной нежелания что-либо делать могут быть неправильные приоритеты. Кристина Зыкова:

Силы заканчиваются, когда у человека не хватает чувствительности для того, чтобы отследить этот момент, когда у него происходит выгорание, и сделать все возможное для того, чтобы восстановиться. Также силы могут заканчиваться, когда есть сильное распыление, то есть когда человек берется одновременно за множество задач, при этом он не успевает, это отнимает очень много сил. Здесь нет концентрации и эффективности. Также силы могут отсутствовать, когда нет баланса между отдыхом и трудовой деятельностью.