Искусственный интеллект в Беларуси. В Академии наук представили последние разработки в сфере умных технологий

Около 100 разработок представлены в Минске. Примечательно, что это не идеи, а уже готовые проекты, которые активно применяют на практике: в здравоохранении, транспортной и хозяйственной сферах.

В их дальнейшем продвижении заинтересованы ученые и преподаватели, инженеры-конструкторы и программисты. Реализация новых направлений и обсуждается на встрече.

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Белорусское сообщество искусственного интеллекта пока немного разрознено, но я думаю, эта площадка объединит его, она занимает лидирующие позиции в мире. Если рассмотрим даже несколько примеров, связанных с интеллектуальным здравоохранением, интеллектуальной обработкой снимков высокой точности, больших, то мы уже давно входим в топ-10 лучших производителей, занимая 8-е, 6-е и самое высокое – 4 место среди тысячи команд-разработчиков. Наши бренды знают, ими пользуются во всем мире, и это, скажу, действительно правда.

Участие в выставке принимают белорусские вузы, частные и государственные компании. Организаторы советуют не зацикливаться только на Парке высоких технологий. Ведь алгоритмы, которые используют в том числе ПВТ, создаются в Академии наук. Сегодня ученые делают ставку на микроэлектронику и так называемые умные системы.