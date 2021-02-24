«Пациенты быстрее поправляются». Свою разработку для операций представил практикующий нейрохирург

Новости Беларуси. Проект «100 идей для Беларуси» уникален еще и тем, что принять участие в нем может и школьник, и студент, и даже уже работающая молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практикующий нейрохирург Евгений Ковалев представил сразу две разработки. Уже провели несколько операций по новой технологии, есть эффект у людей со сложными травмами позвоночника. Ключ к точности операции – навигационный полимерный шаблон, который выполнен в графическом редакторе.

Евгений Ковалев, нейрохирург Гомельской областной больницы:

Чем безопаснее и точнее установлена винтовая конструкция, тем меньше рисков осложнений послеоперационных, интраоперационных, пациенты быстрее поправляются. Сама операция идет быстрее, потому что уже шаблон показывает, куда нужно установить винт, то есть он направляет инструмент. Скорость, время, глубина наркоза уменьшается. Операция становится быстрее.