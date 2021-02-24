Одноразовая посуда из овощей? Посмотрите на разработку школьницы

Новости Беларуси. Виктория Сидоренко представила общепиту альтернативу пластиковой посуде – натуральные тарелки и ложки из лука, тростника и картофеля. Не пахнут и вкуса блюду не добавят, а вот для природы только плюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Сидоренко, учащаяся средней школы № 44 Гомеля:
С 1 января был введен запрет на использование одноразовой пластиковой продукции в местах общепита. Мы стремимся к тому, чтобы внедрять нашу продукцию.
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