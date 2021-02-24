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Одноразовая посуда из овощей? Посмотрите на разработку школьницы

24 февраля 2021 23:30
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Новости Беларуси. Виктория Сидоренко представила общепиту альтернативу пластиковой посуде – натуральные тарелки и ложки из лука, тростника и картофеля. Не пахнут и вкуса блюду не добавят, а вот для природы только плюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одноразовая посуда из овощей? Посмотрите на разработку школьницы-1

Одноразовая посуда из овощей? Посмотрите на разработку школьницы-3

Виктория Сидоренко, учащаяся средней школы № 44 Гомеля:
 С 1 января был введен запрет на использование одноразовой пластиковой продукции в местах общепита. Мы стремимся к тому, чтобы внедрять нашу продукцию.

Одноразовая посуда из овощей? Посмотрите на разработку школьницы-6

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# Экология # общество # Виктория Сидоренко # Фотофакт

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