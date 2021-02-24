Игорь Сергеенко: «100 идей для Беларуси» позволяет выявлять лучших новаторов, рационализаторов, изобретателей

Новости Беларуси. Создание искусственных генов, умные улица и дома, билет с дополненной реальностью, экопосуда и кроссовки, которые вырабатывают электричество. Все это – новые технологии в сельском хозяйстве и медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит финал молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Подано более 1200 заявок. Позади территориальные и областные отборы. Лучшая сотня разработок представлена 24 февраля на выставке в конгресс-холле «Президент-Отеля». Это 10-й по счету сезон. Главная цель неизменна – поиск талантов. В копилке уже более 3000 реализованных проектов, которые были замечены в свое время и поддержаны.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Этот проект позволяет выявлять лучших способных новаторов, рационализаторов, изобретателей, талантливых ребят, которые в последующем двигают науку дальше, становятся кандидатами наук. Так должно быть, должно движение идти вперед. Атмосфера творческая. Я увидел с какой любовью, с каким интересом ребята представляют свои проекты. Это дорогого стоит.

Максим Суворов, учащийся средней школы № 111 Минска:

Мы прадстаўляем праект «Адукацыйная платформа БМВ (беларуская мова вучням)». Гэты праект дапамагае вучням сістэматызаваць моўныя веды, падрыхтавацца да ЦТ і развіць любоў да роднай мовы, дапамагае папулярызацыі беларускай мовы ў грамадстве. Гэта сем аўтарскіх мабільных дадаткаў з элементамі дапоўненай рэальнасці, зручны інтэрфейс на беларускай мове, магчымасць мець зносіны ў чатах, галасавы памочнік, аналагаў якому няма. І таксама мовы праграмавання – C# і Kotlin.

Алексей Зайцев, старший преподаватель ГГУ им. Ф. Скорины:

«100 идей» для меня стал судьбоносным проектом. Получилось все-таки дойти до финала, после чего я начал участие в международных конкурсах, выступил в Китае. На самом деле есть все возможности и получить финансирование, поддержку, и вообще работать в развитии каких-то проектов.