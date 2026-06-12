В Лицее БГУ торжественно вручили аттестаты 263 юношам и девушкам

Торжественно провожает во взрослую жизнь новое поколение талантливых ребят Лицей БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По красной дорожке на Ульяновской прошли главные герои этого вечера – 263 выпускника.

За их плечами – годы напряженной учебы, победы на олимпиадах, научные проекты. Практически половина нынешнего выпуска претендует на золотые и серебряные медали. Особенно впечатляют итоги ЦЭ: 58 лицеистов получили 100-балльные сертификаты, а семеро смогли набрать максимальный результат сразу по двум предметам.

Для многих сегодняшний праздник – еще и символическое начало нового этапа. Благодаря высоким оценкам в аттестате значительная часть выпускников уже получила возможность поступить в БГУ без экзаменов. Традиционно на последнем звонке ректор университета вручил ребятам счастливые билеты в будущую студенческую жизнь.