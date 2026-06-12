В Лицее БГУ торжественно вручили аттестаты 263 юношам и девушкам
Торжественно провожает во взрослую жизнь новое поколение талантливых ребят Лицей БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По красной дорожке на Ульяновской прошли главные герои этого вечера – 263 выпускника.
За их плечами – годы напряженной учебы, победы на олимпиадах, научные проекты. Практически половина нынешнего выпуска претендует на золотые и серебряные медали. Особенно впечатляют итоги ЦЭ: 58 лицеистов получили 100-балльные сертификаты, а семеро смогли набрать максимальный результат сразу по двум предметам.
Для многих сегодняшний праздник – еще и символическое начало нового этапа. Благодаря высоким оценкам в аттестате значительная часть выпускников уже получила возможность поступить в БГУ без экзаменов. Традиционно на последнем звонке ректор университета вручил ребятам счастливые билеты в будущую студенческую жизнь.
Полина Календо, выпускница Лицея имени Ф.Э. Дзержинского Белорусского государственного университета:
Я закончила Лицей БГУ с аттестатом 10,0. Также я получила максимальный балл по двум ЦЭ. Я сдавала профильные предметы: химию и русский язык. Я решила, что я еще месяц обдумаю с родителями место поступления. Предположительно это, конечно же, будет университет БГУ. А факультет и направление – я еще подумаю над этим.
Дарина Шендюкова, выпускница Лицея имени Ф.Э. Дзержинского Белорусского государственного университета:
Распределения не боюсь. Я хочу поступать на ФПМИ, факультет прикладной математики и информатики. Мне это интересно, поэтому я хочу в этом дальше идти. Думаю, в БГУ мне точно так же очень понравится. Учителя все хорошие, понимающие. Если видят, что стараешься, они готовы пойти навстречу. Поэтому мне не было сложно.
Пока выпускники принимают поздравления, Лицей уже открывает двери новому поколению учащихся. 12 июня стартовал прием документов в десятые классы. Конкурс по-прежнему остается одним из самых высоких в стране: на 264 места традиционно претендуют тысячи талантливых школьников со всей Беларуси.
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