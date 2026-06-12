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XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии продолжается в Молодечно

12 июня 2026 07:51
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Культурная столица Минской области 12 июня в центре внимания всей страны. В Молодечно наступает кульминация юбилейного, XXV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческие площадки, выставки народных мастеров и концерты духовой музыки радовали горожан с начала недели. Высокую планку форуму задал и финал конкурса юных вокалистов «Маладзічок». 

XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии продолжается в Молодечно-2

Но именно этим вечером на главной сцене амфитеатра состоится официальное торжественное открытие масштабного форума. Предназначение фестиваля – неизменно сохранение богатого культурного наследия страны и открытие молодых талантов. Традиционно все знаковые выступления проходят в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга.

Праздник на главной фестивальной сцене начнется в половине девятого вечера и продлится до глубоких сумерек, собирая на одной сцене лучших исполнителей и поэтов Беларуси.

# Фестиваль

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