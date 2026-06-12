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К юбилею «Славянского базара» в Витебске высадят полтора миллиона цветов

12 июня 2026 17:16
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Витебск официально запустил обратный отсчет до главного культурного события лета и превращается в гигантский цветущий сад! У спортивной площадки Летнего амфитеатра уже заработал символический фестивальный календарь, который отсчитывает дни до старта юбилейного 35-го «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничный марафон искусств развернется в областном центре с 14 по 20 июля.

К юбилею «Славянского базара» в Витебске высадят полтора миллиона цветов-2

Так, к началу фестиваля здесь высадят более полутора миллионов цветов. Профессиональные дизайнеры разработали единую концепцию. Площадь Победы и улица Богдана Хмельницкого превратятся в роскошные цветущие бульвары. 

Вновь удивят гостей и знаменитые «живые мосты». А яркие фотозоны и оригинальные арт-объекты со стильной иллюминацией появятся абсолютно в каждом районе. Ждать осталось недолго, секундомер запущен: символическое табло у главной сцены уже приближает нас к старту фестиваля.

К юбилею «Славянского базара» в Витебске высадят полтора миллиона цветов-4

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Впервые создаем танцевальное, хореографическое шоу, которое объединит все 13 танцев 13 славянских народов. И вне зависимости от их геополитического взгляда на нас, мы покажем, что славянское единство – это очень важно. И вот все эти 35 лет на это и был нацелен наш «Славянский базар». Огромная филармоническая, выставочная программа, программа «Кукольного квартала», программа феста «На семи ветрах» – все это объединится более чем 30 площадками, более чем 300 мероприятий пройдет. Мы ожидаем порядка 7 тысяч аккредитованных участников из более чем 40 стран мира.

Фестивальная программа 2026 года бьет рекорды. Зрителей ждет двойной вековой юбилей: 100-летие отметят Витебский драмтеатр и Московский театр имени Ермоловой. А в областной филармонии прогремит большой концерт в честь белорусско-сербской дружбы. 

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# Фестиваль # Славянский базар в Витебске # Цветы # Глеб Лапицкий

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