К юбилею «Славянского базара» в Витебске высадят полтора миллиона цветов

Витебск официально запустил обратный отсчет до главного культурного события лета и превращается в гигантский цветущий сад! У спортивной площадки Летнего амфитеатра уже заработал символический фестивальный календарь, который отсчитывает дни до старта юбилейного 35-го «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничный марафон искусств развернется в областном центре с 14 по 20 июля.

Так, к началу фестиваля здесь высадят более полутора миллионов цветов. Профессиональные дизайнеры разработали единую концепцию. Площадь Победы и улица Богдана Хмельницкого превратятся в роскошные цветущие бульвары. Вновь удивят гостей и знаменитые «живые мосты». А яркие фотозоны и оригинальные арт-объекты со стильной иллюминацией появятся абсолютно в каждом районе. Ждать осталось недолго, секундомер запущен: символическое табло у главной сцены уже приближает нас к старту фестиваля.