Ход реализации программы развития Припятского Полесья на 2025-2030 годы обсудили в Столине

Ход реализации программы развития Припятского Полесья на 2025-2030 годы 12 июня обсуждали в ходе выездного заседания экспертно-консультативного совета при Совете Республики. Этот документ призван осуществить уверенный переход от восстановления региона к его развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная программа охватывает 9 районов Брестской и Гомельской областей. Она включает порядка 400 мероприятий, а общих инвестиций – почти 5,5 миллиарда рублей. Ожидается, что по итогам их реализации к концу пятилетки Беларусь получит уникальный край. Перезагрузка ждет многие отрасли. Регион должен стать не только экономически устойчивым, но и комфортным для жителей.

Главная задача – повышение качества жизни людей. Потому в вопросах регионального развития затягивание недопустимо. Об этом напомнила Наталья Кочанова. В связи с этим на заседании было предложено усилить персональную ответственность руководителей ведомств за каждый конкретный инвестпроект.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Уникальный край по своей природе, уникальный в том еще, что здесь живут трудолюбивые замечательные люди. Мы прекрасно знаем, что первая программа была разработана – 2010-2015 годы. Она дала свои результаты. Многое сделано по развитию инфраструктуры, развитию промышленного потенциала этих регионов, сельского хозяйства.

Перед рассмотрением вопросов экономической повестки председатель Совета Республики Наталья Кочанова вручила высокие государственные награды – ордена Матери – многодетным жительницам Столинского района, который с гордостью носит статус самого многодетного в Беларуси.