Аналитик: если вы хотите быть, как богатая страна, имейте ту же структуру экспортной корзины, как она
Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы говорим о стратегическом партнерстве. Вот для того, чтобы нам выдержать это санкционное давление… Если мы, например, не можем выдержать производство собственных компонентов для того же производства автомобилей, мы должны их заказывать у дружественных стран. Вот какие у нас стратегические партнеры чего нам могут дать? Чтобы мы понимали, не просто там Турция нам шоколадки поставляет, условно говоря, а Китай – чай зеленый. Что нам кто может дать? За что мы можем цепляться?
Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я бы вопрос таким образом ставил. Если какую-то продукцию, скажем, гайки, болты, шестеренки, не стратегическую, не очень важную, хотя она часто представляет собой узкие места и важна, но если ее можно купить у нескольких источников, то значит, что мы должны скорее работать над какими-то стабильными каналами поставок и не заниматься самим выпуском этих деталей. Потому что всего не выпустишь. И далее, обращая известную экономическую модель, термин кривая добавленной стоимости, улыбающаяся кривая – браться в основном за то, где эта добавленная стоимость выше, то есть и чаще всего, как это ни крути, она сидит в такой вот как бы сложной и наукоемкой инновационной продукции, то есть это там, где НИОКР, дизайн, прототипирование и так далее, когда выводите на рынок. И в конце, то есть если уже ритейл, розница.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Виталий, принципиально с вами не согласен. Да, цена важна, маржинальность, но вопрос зависимости, технологического суверенитета. Иногда винтик, гайка, микросхема могут остановить все производство. Поэтому необходимо думать и о технологическом суверенитете.
Виталий Демиров:
Смотрите, сейчас эксперты разделяют так: есть импортозамещение, есть технологический суверенитет. Технологический суверенитет касается только очень сложной и наукоемкой критической продукции. Есть даже эксперты, которые говорят, что все тело условной техносферы – это вообще вспомогательные элементы, а техсуверенитет касается двух вещей. Защита данных и искусственный интеллект. Вот как у человека, голова управляет всем. Так же в конечном счете искусственный интеллект будет управлять всем телом остальных техносфер.
Алена Сырова, СТВ:
О производстве продукции, которая военного назначения, например. До санкционного периода и до этой всей ситуации, которая сложилась, с нашими ближайшими партнерами, россиянами, были вопросы. Не всем они хотели и готовы были с нами делиться, не всеми технологиями. Сейчас мы нашли взаимопонимание по поводу этих вопросов. Поэтому мы тоже заинтересованы в том, чтобы какие-то вещи производить. Я очень хорошо помню, когда мы посещали завод, где производят патроны, и Александр Лукашенко тогда сказал, что друзья мои, в случае «если» все будут думать в первую очередь о самих себе, поэтому какой-то базой мы должны быть обеспечены. Но это к вопросу о технологическом суверенитете.
Виталий Демиров:
Смотрите, есть один такой очень простой рецепт, он называется так: если вы хотите быть, как богатая страна, имейте ту же структуру экспортной корзины, как эта богатая страна. Поэтому если мы посмотрим на те истории успеха, то есть когда страны действительно сначала были не развивающимися, но вышли в клуб развитых, это именно концентрация на инновациях, сложных производствах. Но с россиянами, вот подчеркну, ключевой момент, это сейчас действительно важно в нашей кооперации, мы достигли главного. По сути, мы достигли признания наших технологических, скажем, операций, мы достигли того, что фактически мы сможем расширить наш общий рынок.
Читайте также:
Дёшево – равно плохо? Вот как обстоят дела с белорусской фармакологией
Экономический аналитик объяснил, как Беларусь и Россия должны решать проблему технологического суверенитета
Надежда Лазаревич: «Пока мы думаем либо планируем что-то произвести, то Китай уже поставил»