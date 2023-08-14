Аналитик: если вы хотите быть, как богатая страна, имейте ту же структуру экспортной корзины, как она

Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы говорим о стратегическом партнерстве. Вот для того, чтобы нам выдержать это санкционное давление… Если мы, например, не можем выдержать производство собственных компонентов для того же производства автомобилей, мы должны их заказывать у дружественных стран. Вот какие у нас стратегические партнеры чего нам могут дать? Чтобы мы понимали, не просто там Турция нам шоколадки поставляет, условно говоря, а Китай – чай зеленый. Что нам кто может дать? За что мы можем цепляться?

Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я бы вопрос таким образом ставил. Если какую-то продукцию, скажем, гайки, болты, шестеренки, не стратегическую, не очень важную, хотя она часто представляет собой узкие места и важна, но если ее можно купить у нескольких источников, то значит, что мы должны скорее работать над какими-то стабильными каналами поставок и не заниматься самим выпуском этих деталей. Потому что всего не выпустишь. И далее, обращая известную экономическую модель, термин кривая добавленной стоимости, улыбающаяся кривая – браться в основном за то, где эта добавленная стоимость выше, то есть и чаще всего, как это ни крути, она сидит в такой вот как бы сложной и наукоемкой инновационной продукции, то есть это там, где НИОКР, дизайн, прототипирование и так далее, когда выводите на рынок. И в конце, то есть если уже ритейл, розница.