Фейк, а где же правда? Мнение Григория Азарёнка о некоторых историях из Telegram-каналов

Новости Беларуси. В сети разлетаются тысячи историй, которые на проверку оказываются неправдой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие признаются, что за душераздирающую историю можно получить неплохое вознаграждение и даже попасть под специальные правозащитные программы. Расследование Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Бессмертная цитата Геббельса: «Чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной». Так называемые независимые СМИ не просто врут, они поставили фейки на фабричное производство. Наша задача – разоблачать их. Telegram-каналы – это полноценные СМИ. Но особенность их в том, что привлечь к ответственности за распространение откровенного вранья сложнее, к тому же если редакция находится за рубежом. Разберем некоторые примеры. Вот у ворот следственного изолятора встречают Василису Голикову.

Били конкретно в этом бусе. ОМОНовцы, десять штук, меня били. Дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня. Григорий Азаренок:

Сердце рвется от такого, правда? Людей цепляют на эмоцию. Разум отключается. И никто даже не подумает, что если бы десять здоровых омоновцев били такую хрупкую девушку, то она вряд ли бы могла стоять, а не то что рассказывать. Другая запись с ней – до задержания (полная версия в видеоматериале).

Их здесь можно будет реально зажать, щемить и […]. Их надо щемить. В круг реально по сто человек собраться их щемить, по пятьдесят. Они будут […]. Реально. Также в подъездах иметь кирпичи, камни, плитки, чтобы бить им по головам или по рукам, если, чуть что, они успеют заскочить. Обмундирование им портить, шлемы портить, краски – все, что есть – пиротехника. Вот так Василиса Голикова вела себя с правоохранителями.

Мне действительно стыдно, что я вот так призывала драться с ними, нападать на них. Хотя они тоже люди, у них есть семьи, дети, они тоже этого не хотят. Мне действительно стыдно, простите все. Григорий Азаренок:

Истории с Окрестина – это бесконечные потоки пыток, изнасилований, издевательств, унижений и избиений. Общество это повергло в настоящий шок. Немногие понимали, что это целенаправленная информационная атака. Как это сделано? Показываем.

Этого парня во время протестов сбили с ног, посадили в спецмашину. Уже там у него нашлись «хорошие друзья». «Настаиваете, что задержанные в автозаке именно так сказали сказать?» Видео Следственного комитета Григорий Азаренок:

Актерским мастерством этим летом радуют не только лицедеи Купаловского театра. Вот одна дама, захлебываясь слезами, сообщает, что некоего Егора «просто вот так вот» забрал ОМОН. Посмотрите на видео. Верите?

Просто забрал ОМОН. Егора, Шурика сейчас забрали просто так. Люди! Просто я с ним сейчас шла. Просто вот так вот. Еще одна жертва. Ей испортили день рождения, причем дважды за неделю.

У меня должен быть праздник, у меня сегодня день рождения. Мне 26. Но как я могу праздновать? У меня только боль на душе.

У меня сегодня день рождения. Мне сегодня 26. Но я не считаю, что у меня праздник. 25 августа, акция учителей возле Министерства образования. Жаль, журналистам польского БелСата и американского «Радио Свобода» не объяснили, что тех самых учителей найти там будет сложно.

Мы не настаўнікі, мы Купалаўскі тэатр.

– Вы настаўнікі?

– Нет, моя мама учитель.

– А вы?

– Я пришла поддержать учителей.

– Не настаўніца?

– Нет. Я многодетная мама.

Я не учитель, не могу сказать, как они.

Не была ні аднаго дня настаўніцай, но не па палітычным.

– Добры дзень. А чаго вы сёння сюда прыйшлі?

– Мы пришли поддержать учителей.

– А вы самі не настаўніца?

– Нет, я не учитель.

– Пазвольце вам пытанне, вы настаўніца таксама?

– Нет. В потоках информации часто невозможно отличить ложь от правды. Принимать за истину только то, что хочется знать и не пытаться прислушаться ко второй стороне – тренд.

Появлялись совсем уже бредовые сообщения о том, что в разгоне протестующих якобы участвует российский спецназ. Еще одно вранье – добровольность всех участников несанкционированных акций. «С какой целью вы вообще ходили на эти митинги?» Видео допроса