Программа Калиновского реанимирована? Мнение политолога Андрея Лазуткина

Андрей Лазуткин, политолог:

Для того, чтобы впоследствии попасть на программу Калиновского, необходим был именно жесткий факт отчисления из белорусского вуза. Конечно, они не могли доказать какую-то политическую мотивировку, поэтому подходили, в принципе, любые прогулы, несданные сессии – но это было хотя бы что-то. То есть на такой основе они выбирали более-менее каких-то осознанных людей, которые туда приходили.

Сейчас мы видим, что программу Калиновского, вероятно, попытаются реанимировать. Но опять же: любая такая революция – это отчетность.

То есть чем занимаются оппоненты власти сейчас? Они стоят, грубо говоря, в очереди в один из частных медцентров Минска. В этом медцентре им готовят подробные справки о том, как их избивали или не избивали. Скажем так, такие документы имеют определенные изъяны. То есть их выписывают таким образом, чтобы люди их вроде бы получили и при этом самим не нарушить законы, белорусское законодательство. Эти справки, вероятно, будут использоваться для раздачи компенсаций.

Сейчас у нас 1 сентября на носу. Скорее всего, будут активные студенческие выступления, они будут пытаться создавать массовку студенческую. Вероятно, будут задействованы те же самые механизмы: то есть надо будет подтверждать административное какое-то отчисление и то, что вы там пострадали. Где-то засветились в СМИ, например, что вы там участвовали в забастовке и прочее.