«Настаиваете, что задержанные в автозаке именно так сказали сказать?» Видео Следственного комитета

Новости Беларуси. Видео от Следственного комитета. Рассказ 17-летнего парня из Гродно, которого во время массовых беспорядков толпа сбила с ног, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он получил травму плеча, позже был задержан.
Новости Беларуси. Видео от Следственного комитета. Рассказ 17-летнего парня из Гродно, которого во время массовых беспорядков толпа сбила с ног, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он получил травму плеча, позже был задержан.
– Когда начали движение, меня настигла толпа людей и в столкновении с ними я…
– С кем-то из толпы столкнулись вы, да? Случайно?
– Да, случайно.
– Удары кто-нибудь вам наносил?
– Нет.
– Задержали. Кто вас задержал?
– Люди в черном, ОМОНовцы.
– Что они сказали вам?
– Сказали: «Вы задержаны». Посадили в автозак.
– При этом сотрудники ОМОН наносили вам какие-либо удары?
– Нет, никто. […] Сразу так сказал, что избил ОМОН.
– Это вы сами додумались так сказать?
– Нет.
– А кто вас научил?
– Сказали в автозаке так сказать.
– Кто именно в автозаке?
– Гражданские люди.
– Задержанные?
– Да, задержанные.
– Они вам сказали что сказать именно?
– Что меня избил ОМОН и посадил в автозак.
– А на самом деле такого не было?
– Нет.
– Никто из сотрудников не наносил удар?
– Никто. Нет.
– Телесные повреждения вам не причиняли?
– [Отрицательно качает головой]
– Вы на этом настаиваете?
– [Кивает]
– Настаиваете, что задержанные в автозаке именно так сказали сказать?
– [Кивает] Да.
– Ну, научили в автозаке.
– Научили?
– Там взрослый сидел, и говорят: «Ты не волнуйся, не бойся, скажи, что менты побили. «Гулял с девушкой, менты побили», – скажи так».
– Поэтому первоначально он так пояснил?
– Да. Он сразу, он еще в шоке. […] Я говорю: «Говори правду, зачем, не бойся ничего». И он и сам хотел. Он сейчас уже, видите, действительно говорит правду.
– То есть телесные повреждения он получил от падения?
– Получил от падения.