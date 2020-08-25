«Настаиваете, что задержанные в автозаке именно так сказали сказать?» Видео Следственного комитета

Новости Беларуси. Видео от Следственного комитета. Рассказ 17-летнего парня из Гродно, которого во время массовых беспорядков толпа сбила с ног, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он получил травму плеча, позже был задержан.

– Когда начали движение, меня настигла толпа людей и в столкновении с ними я…

– С кем-то из толпы столкнулись вы, да? Случайно?

– Да, случайно.

– Удары кто-нибудь вам наносил?

– Нет.

– Задержали. Кто вас задержал?

– Люди в черном, ОМОНовцы.

– Что они сказали вам?

– Сказали: «Вы задержаны». Посадили в автозак.

– При этом сотрудники ОМОН наносили вам какие-либо удары?

– Нет, никто. […] Сразу так сказал, что избил ОМОН.

– Это вы сами додумались так сказать?

– Нет.

– А кто вас научил?

– Сказали в автозаке так сказать.

– Кто именно в автозаке?

– Гражданские люди.

– Задержанные?

– Да, задержанные.

– Они вам сказали что сказать именно?

– Что меня избил ОМОН и посадил в автозак.

– А на самом деле такого не было?

– Нет.

– Никто из сотрудников не наносил удар?

– Никто. Нет.

– Телесные повреждения вам не причиняли?

– [Отрицательно качает головой]

– Вы на этом настаиваете?

– [Кивает]

– Настаиваете, что задержанные в автозаке именно так сказали сказать?

– [Кивает] Да.