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Игорь Петришенко в Белыничах: «Наши районные центры, они действительно комфортны для жизни»

26 августа 2020 19:54
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Новости Беларуси. День белорусской письменности обращает к истокам родного языка и культуры. В Белыничах прошла выездная встреча оргкомитета по проведению масштабного праздника, чтобы на месте оценить готовность площадок и инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко в Белыничах: «Наши районные центры, они действительно комфортны для жизни»-1

За последние месяцы городок преобразился до неузнаваемости. Здесь отремонтировали площади и центральные улицы, обновили 300-летнюю липовую рощу семьи Огинских, а вместе с ней и городской парк. Отдельного внимания заслуживает и заново отстроенное здание музея в честь всемирно известного земляка Витольда Бялыницкого-Бирули.

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Игорь Петришенко в Белыничах: «Наши районные центры, они действительно комфортны для жизни»-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Наши районные центры действительно комфортны для жизни. Здесь и участочек земли есть, и все остальные объекты, которые позволяют человеку, живя в районном центре, говорить, что я пользуюсь всей той сферой услуг, которая есть и в столице нашей страны, и в областном центре. Вот эту задачу, в том числе, решает и это мероприятие.

Игорь Петришенко в Белыничах: «Наши районные центры, они действительно комфортны для жизни»-7

День белорусской письменности отмечается в первое воскресенье сентября и в 2020 году пройдет уже в 27-й раз. Для его проведения по традиции выбирают значимые исторические центры страны, с которыми связана жизнь просветителей и культурных деятелей.

# День белорусской письменности # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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