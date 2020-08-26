Игорь Петришенко в Белыничах: «Наши районные центры, они действительно комфортны для жизни»

Новости Беларуси. День белорусской письменности обращает к истокам родного языка и культуры. В Белыничах прошла выездная встреча оргкомитета по проведению масштабного праздника, чтобы на месте оценить готовность площадок и инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние месяцы городок преобразился до неузнаваемости. Здесь отремонтировали площади и центральные улицы, обновили 300-летнюю липовую рощу семьи Огинских, а вместе с ней и городской парк. Отдельного внимания заслуживает и заново отстроенное здание музея в честь всемирно известного земляка Витольда Бялыницкого-Бирули. Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Наши районные центры действительно комфортны для жизни. Здесь и участочек земли есть, и все остальные объекты, которые позволяют человеку, живя в районном центре, говорить, что я пользуюсь всей той сферой услуг, которая есть и в столице нашей страны, и в областном центре. Вот эту задачу, в том числе, решает и это мероприятие.