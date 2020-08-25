«С какой целью вы вообще ходили на эти митинги?» Видео допроса

– Девятого августа я ходил голосовать. Участок – 31-я школа. Люди на улице сидели. Они, говорят, за Тихановскую. Они сказали: «Ну, мы же победим, как выйти на улицы». Я говорю: «Да я делов не знаю». Пригласили меня на митинг на Первомайскую. Я был три раза там. Три.

– Какого числа вас пригласили на митинг?

– Сразу я был 10-го. 10-го был, но денег не заплатили. А потом – когда 23-го или какого-то – мне дали 50 рублей. А при мне еще две девчонки подходили, им дали по 20 рублей. По 20 рублей дали. Не знаю, почему мне 50. Говорят: «А 1 сентября придете на Первомайскую?» Я говорю: «Ну, если заплатите, я приду».

– Сколько денег пообещали?

– 100 рублей.

– С какой целью вы вообще ходили на эти митинги?

– Я хотел просто похмелиться, так сказать.

– А что от вас требовали за эти деньги?

– Требовали покричать, посвистеть туда-сюда.

– Что именно покричать?

– Это… сейчас скажу. Сказали: «Лукашенку в автозак!» кричи. «Верым, можам, пераможам» и «Лукашенко в автозак!» – вот какие слова говорят.