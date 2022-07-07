Фашисты испытывали на евреях массовый электрический стул. История подростка, который чудом выжил
Новости Беларуси. Остров надежды. Партизанский аэродром среди болот. Как под носом у оккупантов маскировали взлетно-посадочную полосу и что давала воздушная дорога жизни? К годовщине освобождения Беларуси отправимся в некогда труднопроходимые места Любанщины и вспомним, как радовались Победе в Слуцке, вместе с участницей партизанского отряда в программе «Центральный регион» на СТВ.
Безусловно, немцев нервировала активность партизан. Сегодня, благодаря обнародованным прокуратурой фактам, вскрываются ранее неизвестные подробности карательных операций.
Наталия Синяк, директор Любанского музея народной славы:
Практически все деревни, все населенные пункты Любанского района в годы Великой Отечественной войны пострадали. Они были сожжены полностью или частично. В этих деревнях погибли взрослые, дети, старики, женщины, люди, которые ни в чем не были повинны, мирные граждане, которые оказались волею судьбы на оккупированной территории.
И вот этот вопрос, который иногда появляется, муссируется периодически, что если бы не было партизанского движения, то не было бы таких жертв среди мирного населения. Конечно, эта выставка дает однозначный ответ – нет. Немецко-фашистские орды, которые перешли 22 июня границу, имели уже индульгенцию на уничтожение мирного населения согласно плану «Ост», который был разработан задолго до нападения на Советский Союз.
Страшная участь постигла евреев в Любани. Гетто просуществовало совсем недолго. 4 декабря 1941-го на оставшихся в живых узниках опробовали массовый электрический стул. Из 900 любанских евреев, которые жили здесь до оккупации, чудом уцелел только 14-летний Зелик Кнель.
Наталия Синяк:
Всех вывели во двор Любанского райисполкома, там, где находилась комендатура. А затем, разделив на небольшие группы, повели вдоль по улице в сторону машинотракторной станции. Когда они подходили к МТС, он увидел, что выкопана глубокая яма, ров. На краю рва было положено три металлических щита, и рядом гудел генератор. Как он пишет в своих воспоминаниях: я понял, что нас будут убивать электрическим током. И действительно, группами по несколько десятков человек заводили на эти металлические щиты, включали генераторы, и люди, пораженные током, падали в эту яму. Зелик Кнель тоже оказался в яме, но, как он говорит, возможно, что его спасли резиновые калоши, в которых он был, и разряд тока был немножко поменьше.
Любань и весь район освободили 30 июня 1944-го. Красная армия стремительно наступала. В тот же день освобождение праздновал Слуцк.
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