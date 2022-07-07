Фашисты испытывали на евреях массовый электрический стул. История подростка, который чудом выжил

Новости Беларуси. Остров надежды. Партизанский аэродром среди болот. Как под носом у оккупантов маскировали взлетно-посадочную полосу и что давала воздушная дорога жизни? К годовщине освобождения Беларуси отправимся в некогда труднопроходимые места Любанщины и вспомним, как радовались Победе в Слуцке, вместе с участницей партизанского отряда в программе «Центральный регион» на СТВ.

Безусловно, немцев нервировала активность партизан. Сегодня, благодаря обнародованным прокуратурой фактам, вскрываются ранее неизвестные подробности карательных операций.

Наталия Синяк, директор Любанского музея народной славы:

Практически все деревни, все населенные пункты Любанского района в годы Великой Отечественной войны пострадали. Они были сожжены полностью или частично. В этих деревнях погибли взрослые, дети, старики, женщины, люди, которые ни в чем не были повинны, мирные граждане, которые оказались волею судьбы на оккупированной территории. И вот этот вопрос, который иногда появляется, муссируется периодически, что если бы не было партизанского движения, то не было бы таких жертв среди мирного населения. Конечно, эта выставка дает однозначный ответ – нет. Немецко-фашистские орды, которые перешли 22 июня границу, имели уже индульгенцию на уничтожение мирного населения согласно плану «Ост», который был разработан задолго до нападения на Советский Союз.