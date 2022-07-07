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Фашисты испытывали на евреях массовый электрический стул. История подростка, который чудом выжил

07 июля 2022 14:00
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Новости Беларуси. Остров надежды. Партизанский аэродром среди болот. Как под носом у оккупантов маскировали взлетно-посадочную полосу и что давала воздушная дорога жизни? К годовщине освобождения Беларуси отправимся в некогда труднопроходимые места Любанщины и вспомним, как радовались Победе в Слуцке, вместе с участницей партизанского отряда в программе «Центральный регион» на СТВ.

Фашисты испытывали на евреях массовый электрический стул. История подростка, который чудом выжил-1

Безусловно, немцев нервировала активность партизан. Сегодня, благодаря обнародованным прокуратурой фактам, вскрываются ранее неизвестные подробности карательных операций.

Фашисты испытывали на евреях массовый электрический стул. История подростка, который чудом выжил-4

Наталия Синяк, директор Любанского музея народной славы:
Практически все деревни, все населенные пункты Любанского района в годы Великой Отечественной войны пострадали. Они были сожжены полностью или частично. В этих деревнях погибли взрослые, дети, старики, женщины, люди, которые ни в чем не были повинны, мирные граждане, которые оказались волею судьбы на оккупированной территории.

И вот этот вопрос, который иногда появляется, муссируется периодически, что если бы не было партизанского движения, то не было бы таких жертв среди мирного населения. Конечно, эта выставка дает однозначный ответ – нет. Немецко-фашистские орды, которые перешли 22 июня границу, имели уже индульгенцию на уничтожение мирного населения согласно плану «Ост», который был разработан задолго до нападения на Советский Союз.

Фашисты испытывали на евреях массовый электрический стул. История подростка, который чудом выжил-7

Страшная участь постигла евреев в Любани. Гетто просуществовало совсем недолго. 4 декабря 1941-го на оставшихся в живых узниках опробовали массовый электрический стул. Из 900 любанских евреев, которые жили здесь до оккупации, чудом уцелел только 14-летний Зелик Кнель.

Фашисты испытывали на евреях массовый электрический стул. История подростка, который чудом выжил-10

Наталия Синяк:
Всех вывели во двор Любанского райисполкома, там, где находилась комендатура. А затем, разделив на небольшие группы, повели вдоль по улице в сторону машинотракторной станции. Когда они подходили к МТС, он увидел, что выкопана глубокая яма, ров. На краю рва было положено три металлических щита, и рядом гудел генератор. Как он пишет в своих воспоминаниях: я понял, что нас будут убивать электрическим током. И действительно, группами по несколько десятков человек заводили на эти металлические щиты, включали генераторы, и люди, пораженные током, падали в эту яму. Зелик Кнель тоже оказался в яме, но, как он говорит, возможно, что его спасли резиновые калоши, в которых он был, и разряд тока был немножко поменьше.

Любань и весь район освободили 30 июня 1944-го. Красная армия стремительно наступала. В тот же день освобождение праздновал Слуцк.

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# Великая Отечественная война # общество # Наталия Синяк # Яна Шипко # Зелик Кнель # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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