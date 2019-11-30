А вы знали, что в Минске выпускали бомбардировщики? Теперь на этом месте знаменитый завод

Германия и Советский Союз ещё до начала войны понимали: победитель в этой битве определится не на земле, а в небе. Великие державы выходят на старт гонки вооружений, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». На развитие авиации стороны направляют беспрецедентные суммы – половину военного бюджета!

В 1939 году Сталин отдаёт приказ о строительстве 9 авиазаводов по всей стране. Один из них появился и в Минске.

Сегодня на его месте Минский тракторный завод.