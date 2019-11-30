А вы знали, что в Минске выпускали бомбардировщики? Теперь на этом месте знаменитый завод

Германия и Советский Союз ещё до начала войны понимали: победитель в этой битве определится не на земле, а в небе. Великие державы выходят на старт гонки вооружений, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». На развитие авиации стороны направляют беспрецедентные суммы – половину военного бюджета!
В 1939 году Сталин отдаёт приказ о строительстве 9 авиазаводов по всей стране. Один из них появился и в Минске.
Сегодня на его месте Минский тракторный завод.
Ирина Петрашень, специалист бюро социального развития РУП «Белаэронавигация»:
В 1940 году должны были открыть завод по изготовлению самолётов – бомбардировщиков. Планировалось выпускать – это накануне войны – около 3 тысяч бомбардировщиков. Завод планировалось построить за год. И сам Сталин руководил этим процессом. То есть практически ему доставляли сведения. К сожалению, во время Великой Отечественной войны этот завод не успели эвакуировать. Потому что, вы знаете, что Минск заняли на третий день войны. Поэтому этот завод практически достался немцам.