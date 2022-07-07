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Манёвренность, скорость, умение парковаться. В Минской области выбрали лучшего водителя-спасателя

07 июля 2022 13:58
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Новости Беларуси. Лучшим водителем-спасателем Минской области стал Максим Бурак из Слуцкой аварийно-спасательной части № 1. Он уже не первый год принимает участие в конкурсе на отработку профессиональных навыков. И второй раз становится победителем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

О профессиональном деле cлуччанина в сюжете Марии Царикевич.

Манёвренность, скорость, умение парковаться. В Минской области выбрали лучшего водителя-спасателя-1

Маневренность, скорость, умение парковаться. Максим Бурак профессию спасателя не выбирал, она сама выбрала его. Мечта детства переросла в дело жизни. 

Манёвренность, скорость, умение парковаться. В Минской области выбрали лучшего водителя-спасателя-4

Виталий Ильючик, начальник Слуцкого РОЧС:
Сегодня техника совершенствуется, как и в целом все МЧС, поэтому вы видели прекрасно, что это не простые ЗИЛы, а большая машина, которая многофункциональная, которой нужно управлять не простому водителю, а водителю-профессионалу.

Максим уже семь лет за рулем спецтранспорта. Самое главное в его работе – оперативность. Стоит задача вовремя доставить личный состав к месту ЧП. В зависимости от сложившейся ситуации водитель также может включиться в полноценную работу спасателей.

Подробности в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Виталий Ильючик # Максим Бурак # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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