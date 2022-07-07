«Посидели на турничках этих». Воркаут-площадку открыли в Клецке. Как реагируют местные?

Новости Беларуси. В Клецке открылась новая многофункциональная спортивная площадка. Проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» продолжает шествие по области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Объект расположен в микрорайоне Аленка. В нем проживают несколько тысяч человек. Теперь приверженцы здорового образа жизни смогут с пользой провести свободное время. К их услугам компактная баскетбольная арена и различные тренажеры. Совсем недавно подобные площадки появились в Мяделе, Ивенце и Несвиже. Всего же в рамках проекта «Спорт для всех» в каждом районе Минской области будут открыты 23 спортивные площадки.

Понравилось, конечно. Ребенка посадила, посидели на турничках этих.

Есть тренажер становая тяга, жим от груди и много других удобных и отличных тренажеров, которые помогают заниматься молодежи.

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:

Если раньше где-то строились площадки возле крупных спортивных комплексов, то сейчас мы видим уже в районе частной индивидуальной застройки, где-то строим в учреждениях образования. Самая главная задача, чтобы здесь мог найти свое применение каждый: от мала до велика. Помимо спортивных площадок у нас реализуются крупные проекты – это строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Параллельно идет строительство в Узде, в Фаниполе, в Дзержинске, пристройка спортивного зала в Старых Дорогах.