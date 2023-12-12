Факты о карательных операциях нацистов. Прокурор рассказала о новой книге из цикла «Геноцид белорусского народа»

Валерия Таратынко, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры по надзору за расследованием особо важных уголовных дел:

Почему эта тема актуальна? Почему мы к ней вернулись спустя 80 лет? К сожалению, события последних лет дали нам понять, что нацизм никуда не ушел. Принимаются меры по противодействию фактам, которые имеют место быть в современном мире. Это наш вклад в развитие и нынешнего поколения, и будущего поколения.

Эти издания – это кладезь уникальных документов, здесь конкретные документы, которые добыты прокурорами в результате расследования. В этих изданиях как ни в каких других приведены показания очевидцев. Каждая история, которую рассказали нам очевидцы геноцида, потерпевшие от геноцида, – это страшная боль. В нашем последнем издании приведен и опубликован документ, ранее неизвестный широкой общественности, о том, что, помимо известных способов истребления белорусского народа, нацисты также использовали и отравляющие вещества. В ходе одной из операций ими из самолетов на территории одного из районов Беларуси были сброшены отравляющие вещества в целях массового уничтожения населения.