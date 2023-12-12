Праздничная иллюминация в Минске будет работать до 15 января.

К новогодним праздникам Минск украсили почти 14 тысяч гирлянд. В этом году установлен новый праздничный объект – светодиодный фонтан у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его высота составляет 5 метров. Приближение Рождества и Нового года – время для радости и хорошего настроения. Но стоит помнить, что неправильно выбранная световая иллюминация может стать причиной чрезвычайного происшествия.

Александр Гулевич, заместитель генерального директора, главный инженер ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор»:

Есть гирлянды, которые можно использовать только внутри помещения, в сухих условиях, и которые можно использовать в том числе на открытом воздухе, на улице. Здесь нам поможет разобраться с этим степень защиты, IP. То есть если у гирлянды степень защиты IP20, то она может использоваться только внутри помещения.

Дмитрий Сыромолотов, заместитель главного инженера унитарного предприятия «Мингорсвет»:

В преддверии проведения новогодних и рождественских праздников предприятием в Минске было украшено порядка 26 городских елей в разных административных районах. Гирлянды являются электротравмобезопасными при прикосновении.