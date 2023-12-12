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Акция МЧС «Безопасный Новый год!» стартовала в Беларуси

12 декабря 2023 06:38
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Акция МЧС «Безопасный Новый год!» началась в Беларуси. Чтобы предстоящие праздники ничто не омрачало, спасатели напомнят школьникам и взрослым правила поведения в различных ситуациях. Акция проводится в три этапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция МЧС «Безопасный Новый год!» стартовала в Беларуси-1

Сейчас сотрудники МЧС работают в учреждениях образования, проводят интерактивные занятия. Позже навестят маленьких пациентов в больницах, посетят многодетные семьи, интернаты и детские дома. Для их воспитанников пройдут викторины, тематические конкурсы, показы фильмов. Ждут детей и подарки.

Акция МЧС «Безопасный Новый год!» стартовала в Беларуси-4

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
Основные мероприятия акции развернутся в местах массового пребывания людей. Это открытые площадки, крупные торговые центры, елочные базары и другие места.

Финальный этап кампании пройдет с 26 по 29 декабря в точках продажи пиротехники.

# МЧС Беларуси # общество # Евгений Барановский # Фотофакт

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