Акция МЧС «Безопасный Новый год!» стартовала в Беларуси

Акция МЧС «Безопасный Новый год!» началась в Беларуси. Чтобы предстоящие праздники ничто не омрачало, спасатели напомнят школьникам и взрослым правила поведения в различных ситуациях. Акция проводится в три этапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас сотрудники МЧС работают в учреждениях образования, проводят интерактивные занятия. Позже навестят маленьких пациентов в больницах, посетят многодетные семьи, интернаты и детские дома. Для их воспитанников пройдут викторины, тематические конкурсы, показы фильмов. Ждут детей и подарки.