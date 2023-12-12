Свадебные наряды разных эпох представили на выставке в Витебске

Тканые рушники, метрические книги и венчальные короны – старинные свадебные атрибуты представлены в художественном музее Витебска на выставке «После Покрова невеста готова». В народной традиции белорусов сохранилось поверье: браки, заключенные в этот праздник, находятся под защитой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Афанасьева, ведущий научный сотрудник Витебского художественного музея:

Одним из главных экспонатов выставки является традиционный костюм свахи, который в 2018 году как нематериальное наследие был включен в Государственный историко-культурный список ценностей Республики Беларусь. В чем же его уникальность? Сваха как главная героиня свадьбы должна была все видеть и слышать. Костюм расшит разноцветными цветами, в которых скрываются глаза, которыми сваха смотрит за всеми приглашенными на свадьбу. Головной убор свахи – рожки – сделан из расписанных перьев петуха. Она должна была все слышать.