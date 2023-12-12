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Свадебные наряды разных эпох представили на выставке в Витебске

12 декабря 2023 07:02
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Тканые рушники, метрические книги и венчальные короны – старинные свадебные атрибуты представлены в художественном музее Витебска на выставке «После Покрова невеста готова». В народной традиции белорусов сохранилось поверье: браки, заключенные в этот праздник, находятся под защитой Богородицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свадебные наряды разных эпох представили на выставке в Витебске-1

Экспозиция насчитывает более сотни уникальных предметов. Самому старинному наряду более 80 лет. Он принадлежал жительнице Витебского района и был вручную украшен вышитыми цветами.

Свадебные наряды разных эпох представили на выставке в Витебске-4

Юлия Афанасьева, ведущий научный сотрудник Витебского художественного музея:
Одним из главных экспонатов выставки является традиционный костюм свахи, который в 2018 году как нематериальное наследие был включен в Государственный историко-культурный список ценностей Республики Беларусь. В чем же его уникальность? Сваха как главная героиня свадьбы должна была все видеть и слышать. Костюм расшит разноцветными цветами, в которых скрываются глаза, которыми сваха смотрит за всеми приглашенными на свадьбу. Головной убор свахи – рожки – сделан из расписанных перьев петуха. Она должна была все слышать.

Свадебные наряды разных эпох представили на выставке в Витебске-7

Примечательно, что в послевоенные годы в здании музея располагалось городское бюро записи актов гражданского состояния. Также на выставке можно увидеть свадебные фотографии начала прошлого века, альбомы, открытки и приглашения. Проект дополняют работы витебских художников.

# Фольклор # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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