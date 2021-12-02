Её родители – учителя, но почему она решила связать свою жизнь с большим спортом? История Анастасии Мирончик-Ивановой

Юлия Артюх, СТВ: О вас как спортсменке и в целом личности очень много информации в общем доступе. Но в основном это общие фразы: родилась, училась, вышла замуж, участвовала в соревнованиях, о каких-то достижениях. Нам, журналистам, и, безусловно, вашим поклонникам хочется как можно подробнее и больше узнать о вас. Надеюсь, что мы узнаем какие-то моменты из вашей жизни, которые знают только близкие. Вы росли в семье учителей. Ваша мама – учитель начальных классов, отец – учитель физкультуры. Любовь к спорту от отца?

Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионата мира в прыжке в длину, серебряный призер II Европейских игр:

Все верно. Но было немножко перетягивание каната. Мама меня углубляла в учебу, но поддерживала и спорт. В детстве она также занималась прыжками в длину, легкой атлетикой, но совсем чуть-чуть. Я ей абсолютно благодарна, что она мне дала знания как учитель, а папа занимался мной в спортивном уклоне, растил как мальчика. Мальчуганку, можно сказать. Я рада, что у меня родители в двойном профиле. То есть спорт – это движение, и учеба, конечно же, немаловажна.

Юлия Артюх:

А почему именно легкая атлетика? Почему этот вид спорта?

Анастасия Мирончик-Иванова:

С рождения мы уже занимаемся легкой атлетикой. Когда ребенок только начинает ходить, это уже легкая атлетика. Также это и плавание, когда ребенок находится в утробе матери, можно отнести это к плаванию. Все движение с детства идет из легкой атлетики – бег, прыжки. Я была активным ребенком, папа это видел, старался развивать меня во всех направлениях, но на физкультуре виден был прогресс в прыжках с места, челночном беге. То есть это показывает и спринт, и взрывную силу. Больше направление шло именно к легкой атлетике. В дальнейшем папа посовещался с учителем физической культуры, Виталием Николаевичем, и они решили определить меня в спортивную школу, СДЮШОР г. Слуцка. К моему первому тренеру, Анатолию Анатольевичу Караневичу, где я уже под его руководством развивалась и показывала результаты.

Юлия Артюх:

То есть можно сказать, что по каким-то вашим показателям был выбран этот вид спорта? По предрасположенностям.