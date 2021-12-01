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«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?

01 декабря 2021 20:43
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Новости Беларуси. Больше 4 тысяч большегрузов ожидают въезда в Евросоюз на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая напряженная ситуация на литовском направлении – в ловушке порядка двух тысяч водителей. Впрочем, и на польском направлении, где пропускная способность уменьшилась на треть, уже собралась 15-километровая пробка.

«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Это хвост очереди. Он находится примерно в 15 километрах от пункта пропуска «Козловичи». Казалось бы, расстояние небольшое, правда, скорость движение в колоне составляет всего 3 километра в день. Далеко так уж точно не уедешь.

«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?-4

Один из тех, кто в хвосте, украинец Виктор Потолков. В очереди отмечает годовщину за рулем. Сегодня ровно 10 лет. Таких ситуаций, говорит, и не вспомнит. Встал на прикол еще вчера вечером. Надеется, хотя бы 2 декабря приблизиться к пункту пропуска. Оптимист, говорят о нем в очереди.

«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?-7

Виктор Потолков, водитель:
Пару часов, 9-11 часов – уже мы привыкли к этому. Это было нормально. А сейчас – нет. Я в прошлый раз заходил полторы недели назад в «Привалку» – 4 дня.

«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?-10

Самое проблемное литовское направление. В ожидании там свыше 2 тысяч автомобилей. На белорусско-латвийском отрезке границы больше сотни машин прибавляется за сутки. На польском направлении в «Берестовице» и «Козловичах» – свыше тысячи большегрузов. 

По вашим прогнозам, когда проедете?

«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?-13

Евгений Евсеенко, водитель:
Я думаю, завтра, может быть, к вечеру мы заедем. Это неизвестно. Стоим уже часа три вообще без движения. Просто ни метра. Проснулись утром и еще даже не двигались.

– Вспомните за свою бытность подобные ситуации с очередями и временем ожидания?
– У меня первый раз.

Водители знакомятся и поддерживают друг друга. Вместо утренней зарядки подтянуть колеса. За бортом уже минус расход топлива на обогрев выше, да и ожидание становится менее комфортным. Запасы еды и воды приходится постоянно пополнять.

«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?-16

Сергей Смолярчик, водитель:
Сами посудите, какая обстановка: вот где мне воду брать? Нигде ты ее не возьмешь.

«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?-19

Евгений Евсеенко:
Хорошо, если заправка есть недалеко, еще можешь сходить, взять. А когда стоишь в конце, в лесу где-нибудь, где ее брать? Берем запас, но насколько его хватит? Закрыли «Кузницу» переход, поэтому такая ситуация, что все машины перешли сюда и на «Бобровники».

«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?-22

Сергей Смолярчик:
Вчера передавали, что литовская граница тоже прикрыта. Какая-то неисправность, и перекрыли, провод какой-то перебили. Там вообще такая ситуация, что страшно очень.

«Польская сторона поднимает около 60% автомобилей» – читать здесь.

Решение о закрытии пункта пропуска «Кузница» (с нашей стороны «Брузги») Польша приняла в одностороннем порядке. Это примерно на треть сократило пропускную способность польского направления. За каждый день простоя убытки терпят и перевозчик, и поставщик, и водитель. Впрочем, хотя бы сохранность груза гарантирована. Водители отмечают, что стоять на обочине в Беларуси безопаснее, чем где-либо в Европе.

«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?-25

Сергей Смолярчик:
Власти наши молодцы, что они обезопасили нас. Мы стоим – и спокойно, и не лазят. Грузы не воруют. По безопасности власти молодцы. Они убрали с дорог всех этих бандитов.

Если раньше на так называемый рентген на польской стороне отправляли выборочно, то сейчас в очереди там порядка 70 автомобилей. Даже при самых сложных ситуациях беспрепятственно движутся огнеопасные грузы, цветы или животные. Грузовик с пропан-бутаном завис – в шаге от прохождения.

«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?-28

Андрей, водитель:
Очереди большие, не можем заехать даже без очереди. Потому что коллапс на границе. Все едут, все нервничают, никто не пропускает. Заблокировали дорогу не можем проехать. Приходится нарушать, стоять на кольце.

«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?-31

Кристина Протосовицкая:
Чем ближе мы подходим к пункту пропуска, тем более расстроенные дальнобойщики. Они не хотят ничего говорить и комментировать. Многие здесь находятся больше трех-четырех, а то и пяти суток. Соответственно, настроение подпорчено, мягко говоря.

«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?-34

А что слышно? Насколько быстро оформляют?

«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?-37

Сергей Морозов, водитель:
Наши работают быстро. С той стороны все проблемы.

Слова коллеги подтверждает и водитель с 30-летним стажем Сергей Бадич, который все эти годы проходит границу через «Козловичи». Сейчас держит путь на Италию. Правда, старт, очевидно, нескоро.

«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?-40

Сергей Бадич, водитель:
Вот холодильник. Его жена приготовит. Наложит. Сейчас воды не набрал. Негде тут набрать. А так больше воды наберешь, и все.

# Очереди на границе Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Виктор Потолков # Сергей Смолярчик # Сергей Бадич # Фотофакт

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