«Такая ситуация, что страшно очень». Больше 4 тысяч фур ожидают въезда в ЕС из Беларуси. Что говорят водители?

Новости Беларуси. Больше 4 тысяч большегрузов ожидают въезда в Евросоюз на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая напряженная ситуация на литовском направлении – в ловушке порядка двух тысяч водителей. Впрочем, и на польском направлении, где пропускная способность уменьшилась на треть, уже собралась 15-километровая пробка.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это хвост очереди. Он находится примерно в 15 километрах от пункта пропуска «Козловичи». Казалось бы, расстояние небольшое, правда, скорость движение в колоне составляет всего 3 километра в день. Далеко так уж точно не уедешь.

Один из тех, кто в хвосте, украинец Виктор Потолков. В очереди отмечает годовщину за рулем. Сегодня ровно 10 лет. Таких ситуаций, говорит, и не вспомнит. Встал на прикол еще вчера вечером. Надеется, хотя бы 2 декабря приблизиться к пункту пропуска. Оптимист, говорят о нем в очереди.

Виктор Потолков, водитель:

Пару часов, 9-11 часов – уже мы привыкли к этому. Это было нормально. А сейчас – нет. Я в прошлый раз заходил полторы недели назад в «Привалку» – 4 дня.

Самое проблемное литовское направление. В ожидании там свыше 2 тысяч автомобилей. На белорусско-латвийском отрезке границы больше сотни машин прибавляется за сутки. На польском направлении в «Берестовице» и «Козловичах» – свыше тысячи большегрузов. По вашим прогнозам, когда проедете?

Евгений Евсеенко, водитель:

Я думаю, завтра, может быть, к вечеру мы заедем. Это неизвестно. Стоим уже часа три вообще без движения. Просто ни метра. Проснулись утром и еще даже не двигались. – Вспомните за свою бытность подобные ситуации с очередями и временем ожидания?

– У меня первый раз. Водители знакомятся и поддерживают друг друга. Вместо утренней зарядки – подтянуть колеса. За бортом уже минус – расход топлива на обогрев выше, да и ожидание становится менее комфортным. Запасы еды и воды приходится постоянно пополнять.

Сергей Смолярчик, водитель:

Сами посудите, какая обстановка: вот где мне воду брать? Нигде ты ее не возьмешь.

Евгений Евсеенко:

Хорошо, если заправка есть недалеко, еще можешь сходить, взять. А когда стоишь в конце, в лесу где-нибудь, где ее брать? Берем запас, но насколько его хватит? Закрыли «Кузницу» переход, поэтому такая ситуация, что все машины перешли сюда и на «Бобровники».

Сергей Смолярчик:

Вчера передавали, что литовская граница тоже прикрыта. Какая-то неисправность, и перекрыли, провод какой-то перебили. Там вообще такая ситуация, что страшно очень. «Польская сторона поднимает около 60% автомобилей» – читать здесь. Решение о закрытии пункта пропуска «Кузница» (с нашей стороны «Брузги») Польша приняла в одностороннем порядке. Это примерно на треть сократило пропускную способность польского направления. За каждый день простоя убытки терпят и перевозчик, и поставщик, и водитель. Впрочем, хотя бы сохранность груза гарантирована. Водители отмечают, что стоять на обочине в Беларуси безопаснее, чем где-либо в Европе.

Сергей Смолярчик:

Власти наши молодцы, что они обезопасили нас. Мы стоим – и спокойно, и не лазят. Грузы не воруют. По безопасности власти молодцы. Они убрали с дорог всех этих бандитов. Если раньше на так называемый рентген на польской стороне отправляли выборочно, то сейчас в очереди там порядка 70 автомобилей. Даже при самых сложных ситуациях беспрепятственно движутся огнеопасные грузы, цветы или животные. Грузовик с пропан-бутаном завис – в шаге от прохождения.

Андрей, водитель:

Очереди большие, не можем заехать даже без очереди. Потому что коллапс на границе. Все едут, все нервничают, никто не пропускает. Заблокировали дорогу – не можем проехать. Приходится нарушать, стоять на кольце.

Кристина Протосовицкая:

Чем ближе мы подходим к пункту пропуска, тем более расстроенные дальнобойщики. Они не хотят ничего говорить и комментировать. Многие здесь находятся больше трех-четырех, а то и пяти суток. Соответственно, настроение подпорчено, мягко говоря.

А что слышно? Насколько быстро оформляют?

Сергей Морозов, водитель:

Наши работают быстро. С той стороны все проблемы. Слова коллеги подтверждает и водитель с 30-летним стажем Сергей Бадич, который все эти годы проходит границу через «Козловичи». Сейчас держит путь на Италию. Правда, старт, очевидно, нескоро.