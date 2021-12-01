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«Польская сторона поднимает около 60% автомобилей». В ГТК рассказали, изменится ли ситуация с очередями на границе

01 декабря 2021 20:38
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Новости Беларуси. Больше 4 тысяч большегрузов ожидают въезда в Евросоюз на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Польская сторона поднимает около 60% автомобилей». В ГТК рассказали, изменится ли ситуация с очередями на границе-1

Самая напряженная ситуация на литовском направлении – в ловушке порядка двух тысяч водителей. Впрочем, и на польском направлении, где пропускная способность уменьшилась на треть, уже собралась 15-километровая пробка.

«Польская сторона поднимает около 60% автомобилей». В ГТК рассказали, изменится ли ситуация с очередями на границе-4

Виктор Никитюк, начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК:
С начала ноября установленные нормы по приему транспортных средств не соблюдаются в пункте пропуска «Берестовица». Польская сторона поднимает около 60 % автомобилей, в пункте пропуска «Козловичи» – около 70 %. С литовской стороны также не соблюдаются нормы по приему грузового автотранспорта. Таможенными органами Беларуси принимаются все необходимые меры по обеспечению оформления максимального количества транспортных средств, следующих через границу.

В связи с приближающимися рождественскими и новогодними праздниками грузовой поток будет расти. Если сопредельная сторона не примет необходимых мер, то данная ситуация будет усугубляться.

«Польская сторона поднимает около 60% автомобилей». В ГТК рассказали, изменится ли ситуация с очередями на границе-7

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Чтобы преодолеть расстояние между двумя пунктами пропуска, водителям нужно минимум 9 часов. Это значит, что машины, которые находятся уже совсем близко, смогут продолжить движение по маршруту только ближе к ночи. Вопрос, когда ситуация с очередями на границе изменится, водители в шутку называют риторическим.

# Очереди на границе Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Виктор Никитюк # Фотофакт

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