«Польская сторона поднимает около 60% автомобилей». В ГТК рассказали, изменится ли ситуация с очередями на границе

Новости Беларуси. Больше 4 тысяч большегрузов ожидают въезда в Евросоюз на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая напряженная ситуация на литовском направлении – в ловушке порядка двух тысяч водителей. Впрочем, и на польском направлении, где пропускная способность уменьшилась на треть, уже собралась 15-километровая пробка.

Виктор Никитюк, начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК:

С начала ноября установленные нормы по приему транспортных средств не соблюдаются в пункте пропуска «Берестовица». Польская сторона поднимает около 60 % автомобилей, в пункте пропуска «Козловичи» – около 70 %. С литовской стороны также не соблюдаются нормы по приему грузового автотранспорта. Таможенными органами Беларуси принимаются все необходимые меры по обеспечению оформления максимального количества транспортных средств, следующих через границу.

В связи с приближающимися рождественскими и новогодними праздниками грузовой поток будет расти. Если сопредельная сторона не примет необходимых мер, то данная ситуация будет усугубляться.