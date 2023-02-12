Азарёнок: на цветную революцию в 2020-м было потрачено Западом больше 6 млрд долларов – нехило так, да?

На неделе прошли прения сторон в суде по делу так называемого правозащитного центра «Вясна». Все знают, что грантоеды со стажем отмывали деньги граждан Евросоюза, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Что-то шло на финансирование протестов и оправдание террористов, но большая часть, конечно же, себе. Что, где и по чем – разбирался Григорий Азаренок. Внеплановый выпуск «Тайных пружин политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Вясна, вясна, не для мяне ты. Писал в свое время народный поэт, наш песняр Якуб Колас. Только вот век поменялся, и вместо ностальгического романтизма пришло одно – бабки. Бабки, бабки и только бабки. Вот в этом контексте мы и выясним, для кого же она – вясна. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это внеплановый выпуск программы «Тайные пружины политики, здравствуйте.

Еще Василий Васильевич Розанов в свое время заметил. Быть в оппозиции – это не страдать, змагацца и терпеть. Быть в оппозиции – это путь к баснословным богатствам. Цитата: «Если сравнить убогую жизнь Достоевского в позорном Кузнечном переулке, где стояли извозчичьи дворы и обитали по комнатушкам проститутки, с жизнью женатого на миллионере Стасюлевича, в собственном каменном доме на Галерной улице, где помещалась и оппозиционная редакция «Вестника Европы», если сравнить вечно больного и всегда безденежного Константина Леонтьева с жизнью литературного магната Благосветова из «Дела», то легко понять, что нигилисты давно догадались, где «раки зимуют», побежали к чужому сытному столу, побежали к дорогим винам, побежали везде с торопливостью неимущего – к имущему».

Григорий Азаренок:

И теперь о нигилистах нынешних. О змагарах. Президент говорил, что на цветную революцию в 2020-м было в общем потрачено Западом больше шести миллиардов долларов. Нехило так, да? Но как вы думаете, все дошли до рядовых шатателей? На них плевать всем с высокой колокольни. Посмотрите на параллельный полу пиджак Франака, посмотрите, как Стрижак кормит павлинов, посмотрите на сосущую со всех штанин Звереву, и поймете, что революция – прибыльное дельце. Одна из самых опытных прачечных по отмыву западного бабла – так называемый правааборончы центр «Вясна».

Григорий Азаренок:

Как правило, Алесь Беляцкий в волонтеры себе набирал непритязательных эмоциональных бабулек, которым можно платить по 15 рублей за подслушанный суд и исковерканную информацию о нем. А сколько сам украл? На этой неделе начались прения сторон. И как оказалось, мошна набивалась капитально. Следите за хроникой современного «Скупого рыцаря». С 2015 по 2021 год торгашами было ввезено в Беларусь больше трех миллионов евро. Кто же такой щедрый? Польша, США, Нидерланды, Литва. Схема – классическая стиральная машина, МММ. Великий геополитический тигр Литва регистрирует у себя фирму-помойку – «Павасарис». На ее счет поступают евро, обналичиваются, а потом их везут в Беларусь. Кто? Сам контрабандист называет их «людзі, якія ездзяць туды-сюды». Ну прям пилигримы современности.

Ну, скажите вы, благое дело, рэжым-то шатать не дешево. Да вот только защита прав оказалось делом с большой капитализацией. Но самое смешное, этот прохвост все отрицает. Знаете почему? А потому что «Вясны» не было. Одна вечная зима, получается, и Победоносцев простер совиные крыла. И это – линия защиты прохиндеев. Мол, ничего мы не делали, у нас и организации такой не было. Змагарики, ну как вам? Медиапомойки вам заливают про праваабаронцаў, про их несметные страдания, про то, скольким они помогли. А сами эти оборонцы прав террористов утверждают, что фикция это все. Ничего не было. Ну жулье подлое! И не стыдно им перед своими адептами. Так красиво обманывать, а потом не стесняться просить еще и донатить.

Александр Шпаковский, политолог:

Фабриковались липовые отчеты для американских спонсоров. Фабриковалась информация о неких притеснениях в отношении активистов радикальных политизированных группирований, которых, на самом деле, могло и не быть. Знаю о ситуации с фальшивыми протоколами задержаний сотрудниками милиции на различных протестных акциях, которых на самом деле не было. В Литовской Республике, в Польше, в других странах были открыты расчетные счета не на юридическое лицо организации «Вясна», а именно лично на господина Беляцкого. Накопил довольно значительные суммы денег, попав таким образом под действие законодательства об отмывании денег, попав под действие нормы о незаконном обогащении. И, что примечательно, на определенном этапе информацию белорусской стороне о счетах Беляцкого предоставили польские, литовские, чешские правоохранительные органы. Видимо, характер этих денежных поступлений был настолько велик, что даже сами представители западных государств не смогли игнорировать этот факт.

Григорий Азаренок:

А что было? Квартиры – шесть штук. В центре Минска. У Беляцкого и его подельников. Но самое смешное – они там не жили. Ну понятно, наживались еще и с недвижимости. Змагар в литовском бомжатнике, который называют хостелом, привет тебе и хорошего ужина из похлебки. А теперь самое интересное. Помните таких персонажей – западные дыпляматы. Общество любителей молчания. Может они так с психологическими проблемами справляются, когда языки проглатывают. Так вот, они у нас – акционисты. И возле суда над Беляцким акционировали постоянно, пока белорусских пропагандистов не увидели. Но это в начале, когда надо было лицемерно пофоткаться. А в тот день, когда в суде зачитывали материалы дела, была тишина и благоговение. Ни одного дыплямата и амбасадара. Ни одного. Пустота. Хоть ходи и аукайся, а в ответ тишина.