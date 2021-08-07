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Евгений Пустовой: «Ваши Майки и Ники даже авторов фильма "2020" не способны вычислить»

07 августа 2021 19:04
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Новости Беларуси. Годовщина самого тяжелого испытания в истории независимой Беларуси. Все начиналось с белых ленточек, а закончилось террором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О первых днях мятежа и попытке цветной революции Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:
На российских авто можно встретить вот такой цивилизационный посыл: «Можем повторить». Могут. А белорусы уже смогли. Год назад. Мы победили. Победили современный блицкриг. Это «Политика без галстуков и купюр». В студии СТВ Евгений Пустовой. Мы работаем и дальше, братья.

Евгений Пустовой: «Ваши Майки и Ники даже авторов фильма "2020" не способны вычислить»-1

Евгений Пустовой:
За небольшой хронометраж рубрики вспомним все. Как это было. Это уже потом появились другие рубрики и заговорили о новом явлении белорусского телевидения – авторской журналистики. Вначале был один Гриша Азаренок. А через неделю-другую присоединился и я. В стойке ОМОНа и порой с излишней эмоциональностью. По-другому нельзя было. Нужно было кричать и даже лопать шарики. Чтобы толпа обернулась. Вы, дорогие невероятные, неслись в бездну. И за собой тянули всю страну. Это та же Немига, только республиканского масштаба. Политическая Немига.

Евгений Пустовой:
Нам тогда с Григорием никто не сливал материалы, схемы или видео. Мы все видели своими глазами. Поэтому и говорили. Итак, внимание. Первые столкновения протестующих с ОМОНом произошли еще задолго до выборов. В паре сотен метров от нашего телецентра, на площади Победы. Мирные протестующие не обозначили себя невероятными, но уже пошли в рукопашную на ОМОН. И вы ждали после этого печенюшки от силовиков? Это к Байдену.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Джо Байден # Маргарита Левчук # Фотофакт

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