Евгений Пустовой: «Ваши Майки и Ники даже авторов фильма "2020" не способны вычислить»

Евгений Пустовой, СТВ: На российских авто можно встретить вот такой цивилизационный посыл: «Можем повторить». Могут. А белорусы уже смогли. Год назад. Мы победили. Победили современный блицкриг. Это «Политика без галстуков и купюр». В студии СТВ Евгений Пустовой. Мы работаем и дальше, братья.

Евгений Пустовой:

За небольшой хронометраж рубрики вспомним все. Как это было. Это уже потом появились другие рубрики и заговорили о новом явлении белорусского телевидения – авторской журналистики. Вначале был один Гриша Азаренок. А через неделю-другую присоединился и я. В стойке ОМОНа и порой с излишней эмоциональностью. По-другому нельзя было. Нужно было кричать и даже лопать шарики. Чтобы толпа обернулась. Вы, дорогие невероятные, неслись в бездну. И за собой тянули всю страну. Это та же Немига, только республиканского масштаба. Политическая Немига.

Евгений Пустовой:

Нам тогда с Григорием никто не сливал материалы, схемы или видео. Мы все видели своими глазами. Поэтому и говорили. Итак, внимание. Первые столкновения протестующих с ОМОНом произошли еще задолго до выборов. В паре сотен метров от нашего телецентра, на площади Победы. Мирные протестующие не обозначили себя невероятными, но уже пошли в рукопашную на ОМОН. И вы ждали после этого печенюшки от силовиков? Это к Байдену.