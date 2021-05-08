Евгений Пустовой: в нашем государственном флаге победная философия. Красный – цвет торжества и радости, зелёный – цвет жизни

Новости Беларуси. Страна живет Днем Победы. В 2021 году заложен еще один смысл. Мы отстояли право быть той Беларусью, за которую сражались наши герои. Так совпало, что 9 мая мы будем чествовать еще и государственную символику, которую у нас тоже хотели отнять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О главном дне мая – «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Христос Воскресе! С Днем Победы. Что может быть важнее этих слов, дней, событий? В этом и есть вся наша Беларусь. Это «Политика без галстуков и купюр». В студии СТВ Евгений Пустовой. Светлая и самая радостная неделя – Пасха и Победа. Кстати, как в 1945-м это тоже так совпало. Вот мнение белорусского священника-патриота.

Протоиерей Сергей Гордун, клирик Свято-Духова кафедрального собора, первый проректор Института теологии Белорусского государственного университета:

У гэтым годзе вельмі добрыя супадзенні, што Светлы тыдзень адразу пераходзіць у свята Перамогі. І вось гэты звон цяперашні – гэта не толькі пасхальны звон аб перамозе Хрыста над смерцю, але гэта і радасны звон Перамогі нашых дзядоў, прадзедаў, што яны гэта змаглі, што яны выстаялі і што мы жывём мірна, добра, радасна. І дай нам Бог перажыць і вось гэтыя цяперашнія выпрабаванні, якія, праўда, ужо пайшлі на спад.

Евгений Пустовой:

Во все колокола Беларусь за сохранение памяти о Дне Победы. И хочется сказать: ну давайте уже обнимемся, как наши предки в День Победы. Хватит уже дуться в сторонке. Мы же не подростковая нация. Взрослые люди умеют прощать и договариваться. Хотя все-таки наша современная государственность молодая, поэтому и без мудрого батьки ну никуда. Ошибок наделаем, как в притче о блудном сыне. «Звон исцеляет. Я испытала это на себе». Послушайте, как звучат эти колокола в белорусских храмах Но чтобы тебя простили, нужно уметь признавать ошибки, а не совершать новые. Подавляющее большинство белорусов пришли в себя. Против наших мозгов и сердец работали и работают лучшие умы лабораторий психофизического воздействия. Мы выстояли. Мы победили. Говорят, беда объединяет. Вся Беларусь переживает за судьбу Ромки-героя из Мядельского района. Президент лично взял это дело на контроль. Семье люди присылают деньги и вещи со всей страны. Это благотворительный счет.

Евгений Пустовой:

Местные чиновники обустраивают временное жилье. Хочется верить, что по собственной инициативе, а не из-за поручения главы государства. А лечением занимается лично министр Пиневич. Он специалист в этой сфере. И вот он – момент истины.

Евгений Пустовой:

Так называемые змагары обрызгали ядом даже ребенка, который сейчас в реанимации. Мол, Лукашенко помогает, потому что Рома – сын ябатек. Итак. Первое, ябатек большинство. Идеолог внутренних войск мне как-то сказал: вот все говорят, что, мол, силовики выстояли. Да, выстояли, но в основной массе народ остался с Президентом. Вот и все, что нужно знать про ябатек. А Ромка – он просто ребенок, сын своих родителей и сын Беларуси. И для батьки он тоже ребенок. Лукашенко точно детей не делит на своих и чужих. Для всех строят школы и детские сады. Дальше змагары развивают мысль, что, мол, Ромка станет силовиком. Есть логика. Именно из таких смелых детей и вырастают настоящие бойцы. А еще родители обязательно расскажут ребенку, что к Роме в гости приходила столичная милиция. Стражи порядка собрались деньгами, а начальник ГУВД лично от себя купил подарок.

«Телефон, чтобы он был всегда с вами на связи». Трогательный разговор мамы Ромы Когодовского с сотрудником милиции Евгений Пустовой:

А теперь скажите, разве милиция не с народом? Роме скорейшего выздоровления. А вы, из интернета, умнейте и добрейте. Тогда и легче объединяться будет, когда в одних моральных императивах.