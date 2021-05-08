Григорий Азарёнок: «Они обещали не заниматься политикой. И всё это время точили нож для того, чтобы ударить в спину»

Новости Беларуси. Одна из главных задач наших оппонентов – переписать и вытравить историю Великой Отечественной войны. Для этого используется «мягкая сила», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сеть фондов и некоммерческих организаций входят в страну и под видом гуманитарной или благотворительной деятельности подтачивают общество. Так было и в Беларуси. Рассуждает Григорий Азаренок в программе «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Удар по нашей стране не был внезапным. Они готовились давно и тщательно. Они разлагали наше общество, они вносили в здоровый организм тлетворные вирусы. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Вадим Боровик о ветеранах: они бы встали рядом с ОМОНом. Они сильные и стойкие, они видят, за кем становиться Григорий Азаренок:

Бизнес-хабы, фонды, суполки и гурты. В кабинеты к чиновникам приходили хорошо одетые, вежливые, лощеные люди. Они рассказывали им самые замечательные идеи. Про модные бренды и текущие тренды, про экологию и культурологию. Они их забалтывали, получали выгодные места, участки и предложения. Они обещали не заниматься политикой. И все это время точили нож для того, чтобы ударить в спину.

Григорий Азаренок:

Как так получилась, что эта подлая террористическая морда висела в Минске на билборде? Он представлялся модным урбанистом, он докучал мэру и его заместителям, он фотографировал убитых и раненых в день теракта в метро.

Но слыл уважаемым человеком? А потом он создал экстремистский Telegram-канал, координировал и провоцировал протесты. А мы уверены, что еще один такой урбанист сейчас не обивает приемные чиновников? Григорий Азаренок:

Все эти фонды Льва Сапеги, все эти хабы IMAGURU – каким пышным цветом у нас распустилась эта нечисть. Что все эти евросоюзовские организации сделали хорошего в Беларуси? Государство строит дороги, возрождает деревни, возводит мосты и не трубит об этом. А они кормушки для птичек повесят, а вопли после этого – хештеги, реклама, постики, стикеры и прочая ересь. А потом все эти кормушки, челленджи, билдинги, постинги, хостинги, все эти пресс-клюбы и медиапорталы – организуют в стране уличные бои.