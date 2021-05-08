Григорий Азарёнок: «Они обещали не заниматься политикой. И всё это время точили нож для того, чтобы ударить в спину»
Новости Беларуси. Одна из главных задач наших оппонентов – переписать и вытравить историю Великой Отечественной войны. Для этого используется «мягкая сила», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сеть фондов и некоммерческих организаций входят в страну и под видом гуманитарной или благотворительной деятельности подтачивают общество. Так было и в Беларуси.
Рассуждает Григорий Азаренок в программе «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, корреспондент:
Удар по нашей стране не был внезапным. Они готовились давно и тщательно. Они разлагали наше общество, они вносили в здоровый организм тлетворные вирусы. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».
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Григорий Азаренок:
Бизнес-хабы, фонды, суполки и гурты. В кабинеты к чиновникам приходили хорошо одетые, вежливые, лощеные люди. Они рассказывали им самые замечательные идеи. Про модные бренды и текущие тренды, про экологию и культурологию. Они их забалтывали, получали выгодные места, участки и предложения. Они обещали не заниматься политикой. И все это время точили нож для того, чтобы ударить в спину.
Григорий Азаренок:
Как так получилась, что эта подлая террористическая морда висела в Минске на билборде? Он представлялся модным урбанистом, он докучал мэру и его заместителям, он фотографировал убитых и раненых в день теракта в метро.
Но слыл уважаемым человеком? А потом он создал экстремистский Telegram-канал, координировал и провоцировал протесты. А мы уверены, что еще один такой урбанист сейчас не обивает приемные чиновников?
Григорий Азаренок:
Все эти фонды Льва Сапеги, все эти хабы IMAGURU – каким пышным цветом у нас распустилась эта нечисть. Что все эти евросоюзовские организации сделали хорошего в Беларуси? Государство строит дороги, возрождает деревни, возводит мосты и не трубит об этом. А они кормушки для птичек повесят, а вопли после этого – хештеги, реклама, постики, стикеры и прочая ересь. А потом все эти кормушки, челленджи, билдинги, постинги, хостинги, все эти пресс-клюбы и медиапорталы – организуют в стране уличные бои.
Григорий Азаренок:
Фонды и НКО – это не гуманитарное взаимодействие. Это «мягкая сила». Это щупальца, которые сплетаются у нашего горла и в определенный момент начинают душить. Мы должны эти щупальца разрубить.
Григорий Азаренок:
Государственный служащий, посмотри на того, кто пришел к тебе в кабинет с новой «экологической» инициативой. Из под фигового листка благих намерений может торчать полицайская бчб-тряпка.
Григорий Азаренок:
Но сегодня 8 мая. 76 лет назад была подписана безоговорочная капитуляция Германии. Кованые советские сапоги растоптали лощеные нацистские лица. Мы празднуем Победу. Но не время сапоги убирать, ой не время. Давайте вспомним нашу неправительственную некоммерческую организацию и ее взаимодействие с Евросоюзом. Называлась она «Казаки в Берлине».