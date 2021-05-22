Евгений Пустовой: в этой информационной войне все рупоры Госдепа умело надували шарики или мыльные пузыри бчб-благоденствия

Новости Беларуси. Беларусь остается на разломе цивилизаций и интересов. Выход один – общество должно быть монолитным, власть – сильной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рубрике «Политика без галстуков и купюр» тему продолжит Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

22 мая религиозный мир вспоминал Николая Чудотворца. Самого слышащего святого почитают представители разных конфессий. Сегодня – о явном чуде в военно-политическом аспекте в истории современной геополитики. Об этом будут писать в учебниках истории, этот феномен уже изучают в кабинетах Лэнгли. О провалившемся мятеже и неудавшемся уничтожении политического руководства.

Евгений Пустовой:

Сейчас – как слышу – это другое, этого не может быть. Эксперты из Media IQ – они линчуют госСМИ – скажут: это конспирология. Лузеры от оппозиции назовут фикцией. Мы никому не нужны. Ну да. Мол, врут все. И модный и холеный демократ Воскресенский о том, что «збеглые» домохозяйки готовили из невероятно наивных и доверчивых белорусов биомассу для кровавой бойни. И четкий и немногословный генерал Тертель. Даже представители одной из самых солидных спецслужб соврали о покушении на Лукашенко. Вы еще так думаете?