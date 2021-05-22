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Евгений Пустовой: в этой информационной войне все рупоры Госдепа умело надували шарики или мыльные пузыри бчб-благоденствия

22 мая 2021 16:44
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Новости Беларуси. Беларусь остается на разломе цивилизаций и интересов. Выход один – общество должно быть монолитным, власть – сильной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В рубрике «Политика без галстуков и купюр» тему продолжит Евгений Пустовой. 

Евгений Пустовой: в этой информационной войне все рупоры Госдепа умело надували шарики или мыльные пузыри бчб-благоденствия -1

Евгений Пустовой, корреспондент: 
22 мая религиозный мир вспоминал Николая Чудотворца. Самого слышащего святого почитают представители разных конфессий. Сегодня – о явном чуде в военно-политическом аспекте в истории современной геополитики. Об этом будут писать в учебниках истории, этот феномен уже изучают в кабинетах Лэнгли. О провалившемся мятеже и неудавшемся уничтожении политического руководства. 

Евгений Пустовой: в этой информационной войне все рупоры Госдепа умело надували шарики или мыльные пузыри бчб-благоденствия -4

Евгений Пустовой:
Сейчас – как слышу – это другое, этого не может быть. Эксперты из Media IQ – они линчуют госСМИ – скажут: это конспирология. Лузеры от оппозиции назовут фикцией. Мы никому не нужны. Ну да. Мол, врут все. И модный и холеный демократ Воскресенский о том, что «збеглые» домохозяйки готовили из невероятно наивных и доверчивых белорусов биомассу для кровавой бойни. И четкий и немногословный генерал Тертель. Даже представители одной из самых солидных спецслужб соврали о покушении на Лукашенко. Вы еще так думаете? 

Евгений Пустовой: в этой информационной войне все рупоры Госдепа умело надували шарики или мыльные пузыри бчб-благоденствия -7

Евгений Пустовой:
Ну тогда посмотрите на эту фотографию. Это – экс-депутат украинской Рады Семен Семченко. Он сейчас под следствием. Он адепт оранжевой демократии и любитель воинственных вояжей на Донбасс. Ну, это личное. А вот что касается нас с вами. Сема признался, что он и его соратники под руководством, внимание, главного управления разведки Министерства обороны Украины обучали белорусских активистов, чтобы те приняли участие в государственном перевороте против Лукашенко. 

Подробности в видеоматериале

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Юрий Воскресенский # Иван Тертель # Семён Семченко # Змитер Лукашук # Марина Золотова # Джон Болтон # Джо Байден # Владимир Мамонтов # Александр Вольфович # Фотофакт

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